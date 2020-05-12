Когда Украина сможет открыть границы: в Минздраве дали ответ

Для ориентира Украина берет для себя Польшу, поскольку идет по схожему сценарию

Вопрос открытия границ Украиной будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Европейском регионе и в других странах-соседях. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

"Мы будем рассматривать возможность открытия КПВВ вместе с возможностью открытия других пунктов на границе. Как граница, так и пункты пересечения могут рассматриваться комплексно, когда будет стабилизация эпидситуации как в Европейском регионе, так и в других странах-соседях, так и на оккупированных территориях", – сказал он.

По словам Ляшко, в Евросоюзе каждую неделю проходит заседание профильных министерств, которые отвечают за эпидситуацию и транспортное сообщение

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"Они рассматривают возможность открытия авиационного сообщения и обсуждают запуск туристического летнего сезона. Еженедельно они это обсуждают и решение к этому времени не принято. Поэтому Украина внимательно следит за ними", - сказал чиновник.

Главный санврач отметил, что для ориентира Украина больше берет для себя Польшу, "ведь мы идем по схожему сценарию".

"Только она на две недели впереди с эпидситуацией. Уже будем смотреть как они будут открывать (границы. – Ред.)", - сказал он.

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Впрочем, как отметил заместитель министра, делать дальнейшие прогнозы в этом вопросе крайне сложно.

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"Понимаете, коронавирус – новый вид инфекции, поэтому сложно делать ориентировочные прогнозы. Они достаточно редко подтверждаются", - сказал он.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 16 023 случая заражения коронавирусом, умерли 3373 человека, выздоровели – 425.

Более подробно читайте в материале: Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 12 мая.

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