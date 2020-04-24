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Как Украина будет открывать границы: в МИД назвали два условия

24 апреля, 15:41

Денис Беспалов

Смягчение ограничений на границах будет зависеть от позиции правительства и действий соседних государств

Украина будет восстанавливать пассажирское движение на своих границах в координации с государствами-соседями. Об этом рассказал директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Петр Бешта, передает "Украинская правда".

По словам дипломата, принимая решение о смягчении ограничений на границах, Украина будет руководствоваться двумя моментами.

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"Первое – это общий план украинского правительства относительно смягчения (ограничительных) мероприятий на территории Украины. Также во внимание следует принять аналогичные меры, принимаемые нашими партнерами на наших границах. Это все должно быть скоординировано", - сказал Бешта.

Как известно, Украина ограничила пассажирское международное сообщение с 17 марта из-за вспышки коронавируса и полностью закрыла свои границы с 28 марта. Карантин в Украине продлен до 11 марта.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как и когда будут восстанавливать работу транспорта.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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