Количество зараженных в Украине превысило 10 тысяч человек

Эпидемия в Украине проходит пока ровно – от 400 до 500 инфицированных каждые сутки

К концу апреля Украине достигла отметки в 10 тысяч зараженных коронавирусом. На сегодняшний день их уже 10406 человек. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошлые сутки заболели 540 человек, из них 45 детей и 87 медиков. Был госпитализирован 121 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть которых сопровождалась хроническими заболеваниями. При этом хорошая новость – 135 человек выздоровели. Всего за все время в Украине заболели 10406 людей, из них 717 детей и 2063 медиков. При этом всего выздоровели 1238 человек, а летальных случаев – 261", – сказал он.

Степанов отметил, что за прошлые сутки осуществлено рекордное количество ПЦР-тестирований – 7315.

В лидерах по инфицированию населения остаются Киев и Черновицкая область. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 29 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 9866 случаев COVID-19, из которых 250 летальных, 1103 пациентам удалось вылечиться. Только за вторник количество инфицированных выросло на 456 человек.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, что в Украине есть люди, у которых коронавирусная болезнь протекает бессимптомно. Но чтобы определить количество таких людей, нужно провести массовое тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА-тесты), который сейчас только проходит экспертизу в Украине. Также министр рассказывал, что Украина может избежать пика коронавируса, который ожидается в начале мая.

А тем временем на заседании Кабмина в среду премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово ослабить карантинные ограничения для граждан, но только при условии, если количество заболевших украинцев не будет увеличиваться в течение следующих дней.

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