Команда Зеленского проводит "Диалог об Украине"

Цель встреч в разных городах - слышать мнение общества по важным для государства вопросам

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"Диалог об Украине". Всеукраинское турне с таким названием начала команда президента Зеленского, чтобы услышать мнение общества по важным для государства вопросам.

Представители министерств иностранных дел, обороны и ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц уже побывали в Ивано-Франковске, Ровно и Львове. Говорили о формуле Штайнмайера и дальнейших шагах в переговорах с Россией.

"Мы пытались донести сегодня к обществу месенджи, что никакой капитуляции не будет. И армия, и дипломаты, и общество абсолютно понимают, что в этой войне можно побеждать – дипломатическими методами, в том числе, и за счет того, что мы говорим правду. Мы учитываем все мнения, которые высказываются сегодня. Решения Львовского областного совета будут переданы в Киев, и мы очень внимательно рассмотрим каждое предложение", – заявил политический директор Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев.

Напомним, что украинские власти одобрили "формулу Штайнмайера" для мирного регулирования, что было отрицательно встречено украинской оппозицией и бывшими властями.

В то же время освобожденный из российского плена украинских режиссер Олег Сенцов одобрил решение властей, отметив, что "переговоры лучше войны".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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