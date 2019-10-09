Команда Зеленского проводит "Диалог об Украине"

"Диалог об Украине". Всеукраинское турне с таким названием начала команда президента Зеленского, чтобы услышать мнение общества по важным для государства вопросам.
Представители министерств иностранных дел, обороны и ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц уже побывали в Ивано-Франковске, Ровно и Львове. Говорили о формуле Штайнмайера и дальнейших шагах в переговорах с Россией.
"Мы пытались донести сегодня к обществу месенджи, что никакой капитуляции не будет. И армия, и дипломаты, и общество абсолютно понимают, что в этой войне можно побеждать – дипломатическими методами, в том числе, и за счет того, что мы говорим правду. Мы учитываем все мнения, которые высказываются сегодня. Решения Львовского областного совета будут переданы в Киев, и мы очень внимательно рассмотрим каждое предложение", – заявил политический директор Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев.
Напомним, что украинские власти одобрили "формулу Штайнмайера" для мирного регулирования, что было отрицательно встречено украинской оппозицией и бывшими властями.
В то же время освобожденный из российского плена украинских режиссер Олег Сенцов одобрил решение властей, отметив, что "переговоры лучше войны".
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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