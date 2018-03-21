Командующий Объединенными силами: Задачу по освобождению Донбасса я выполню

Командующий Объединенными силами на Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, какими будут его первые шаги в новой должности и как он намерен возвращать оккупированные территории Украине.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

"Я четко осознаю, что на мои плечи возложена очень большая ответственность. … Как военный человек, четко понимаю и знаю, что и как делать. Первые шаги на новой должности будут посвящены надлежащему планированию операции Объединенных сил. После прибытия на место проведения операции мне будет необходимо детально изучить обстановку, оценить ее по всем направлениям – военным, правоохранительным, по направлению деятельности военно-гражданских администраций. После проведения такой оценки я должен принять такие решения, которые позволят в ходе операции достичь наилучшего результата в кратчайший срок и при условии рационального использования ресурсов, то есть, сокращения возможных расходов", – рассказал он.

По его словам, он подчиняется непосредственно начальнику Генштаба ВСУ и президенту и будет выполнять задачи, которые ему поставит высшее военное руководство.

"На их основании будет определен замысел, который утверждает начальник Генерального штаба и Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил – президент Украины. В соответствии с утвержденным замыслом и планами будет достигаться цель операции. Что и как должно произойти – я не могу в полном объеме рассказать широкой общественности. Потому что есть такое понятие, как государственная тайна. Замысел и соответствующие планирующие документы буду разрабатывать я как командующий и подчиненный мне Объединенный оперативный штаб. Будет разработан именно такой замысел, который позволит достичь поставленную цель", – сказал Наев.

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Генерал отметил, что на основе утвержденного ранее закона о реинтеграции Донбасса Объединенные силы будут стараться вернуть украинское сознание людей с оккупированных территорий.

"Во-первых, это проекты, связанные с восстановлением инфраструктуры, которая имела определенные недостатки еще до войны, и на которую, в дополнение, наслоились последствия военной деятельности противника против подконтрольной нам территории. Второе – это организация всех вопросов социальной направленности, начиная с восстановления и совершенствования банковской системы, упорядочения выплат зарплат и пенсий, предоставления медицинской помощи. Не менее важной является информационная деятельность, эффективное противодействие враждебным информационным воздействиям, продвижение и увеличение украиноязычного контента. Все эти вопросы будут в числе главных приоритетов. То есть, материальное и духовное возрождение этих территорий – это и есть главные направления нашей работы", – подчеркнул он.

"Тактика – это формы и способы действий мелких подразделений. Операция Объединенных сил – это уже уровень оперативного искусства, то есть, более высокого. О тактике мы сейчас не будем вести речь. Уверен, что взводы, роты, батальоны и бригады Вооруженных Сил Украины, – они тактически обучены. Мы провели столько учений, что этого будет достаточно этим подразделениям и частям, чтобы вести любые виды боевых действий", – сказал Наев.

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По его словам, ВСУ готовы не только обороняться, но и к освобождению Донбасса.

"Я, как командующий Объединенных Сил, сейчас оцениваю состояние Вооруженных Сил Украины и выделенных для проведения операции сил и средств таким, что позволяет им выполнить поставленные задачи. Президент Украины поставил четкую задачу, чтобы ВСУ, а также силы и средства других вооруженных формирований и правоохранительных органов, были готовы не только вести оборонительные действия, но и к полному освобождению оккупированных территорий. Как командующий Объединенных сил, я эту задачу выполню", – добавил генерал.

Напомним, 16 марта президент Украины Петр Порошенко закончил АТО и объявил о переходе к операции Объединенных сил в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса.