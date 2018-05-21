Кому платят больше: топ-5 рабочих специальностей

По уровню зарплаты украинские водители и сварщики обошли другие рабочие специальности.

Средняя зарплата по Украине – 7974 грн. Среди рабочих специальностей зарплата выше. Больше всего зарабатывают водители и сварщики.

Одни из самых высоких зарплат среди рабочих в сельском хозяйстве. Средняя зарплата, которую предлагают работодатели в разделе вакансий на OLX, – 9064 грн.

Средние официальные зарплаты в сельском хозяйстве, по данным Госстата, скромнее – 6663 грн.

На четвертом месте – сфера производства и энергетики. Работодатели готовы в среднем платить – 10515 грн. Официальные зарплаты в сфере – 9274 грн.

Немного больше предлагают в строительстве – 11062 грн. При этом официально трудоустроенные получают 7173 грн.

Дороже работодатели оценивают труд в сфере транспорта и логистики – в среднем 12667 грн. Те, кто работает официально получают – 9021 грн.

За рубежом рабочие получают в среднем 20590 грн. Такую зарплату предлагают водителям, сварщикам и разнорабочим.

В сфере транспорта затребованы водители, дальнобойщики и таксисты. В строительстве – отделочники, каменщики и плиточники.

В производстве – столяры, сварщики и закройщики. В сельском хозяйстве нужны трактористы, комбайнеры, вальщики.

По Киевской области наиболее оплачиваемая сфера – строительство. Средняя заработная плата специалистов этого направления составляет 9 786 грн, а самая высокая – 20 000 грн

Топ-3 вакансии в данной категории по Киеву – бригадир, маляр, плиточник.

По данным Госстата, зарплаты украинцев выросли на 20% - по итогам марта-2018 средняя зарплата в Украине достигла 8 382 гривен.Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Киеве – здесь получают 13 тыс. гривен в месяц. Второе и третье место в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами занимают Донецкая и Днепропетровская область с показателем около 8,5 тыс. гривен.

Средняя зарплата в Украине к концу 2018 года может составить 10 тысяч гривен. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко.

При этом министр подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты должно соответствовать уровню роста экономики, чтобы это не было нагрузкой для бизнеса, особенно малого.