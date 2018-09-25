Конфликт в Азове: к чему приведет расторжение морского соглашения с Россией

Договор между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 4 декабря 2003 года надо было давно разорвать, но сегодня это сделать еще не поздно.

Об этом рассказал доктор юридических наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Владимир Василенко.

По его словам, действия РФ грубо нарушают статью 2 Договора, которая предусматривает: "Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или Российской Федерации, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Торговые суда под флагами третьих государств могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются в украинский или российский порт либо возвращаются из него.

"Украина может и должна прекратить действие настоящего Договора, поскольку согласно ст. 60 Венской конвенции 1969 р. о праве договоров грубое нарушение двустороннего договора одной из его сторон дает право другой стороне ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия в целом или частично. В условиях, когда идет вооруженная агрессия РФ против Украины, наше государство имеет право расторгнуть Договор также и в порядке международно-правовых санкций, применяемых в соответствии с международным правом против государства-агрессора. В свое время Договор был заключен с пониманием того, что признание сторонами пространств Азовского моря и Керченского пролива историческими внутренними водами будет сопровождать установление линии российско-украинской государственной границы в Азовском море (ст. 1 Договора)", – пояснил он.

Как подчеркнул Василенко, РФ отказывается выполнять упомянутые договоренности, тем самым нарушая часть 2 статьи 1 Договора, но в то же время рассматривает все пространство Азовского моря как свое внутреннее море, "и на этом основании творит произвол".

"Невыполнение Российской Федерацией предписаний ст. 1 Договора является еще одним основанием для прекращения Украиной его действия. В положениях Договора нет никакой территориальной статьи. Поэтому прекращение его действия не может вызвать украинско-российского территориального спора. Прекращение Договора позволит Украине, действуя в соответствии с разделом 1 части II Конвенции ООН 1982 года по морскому праву, провозгласить установление 12-мильных территориальных вод, которые должны отсчитываться от исходных линий, координаты которых были определены Украиной и сообщены Генеральному секретарю ООН еще 11 ноября 1992 г. вербальной нотой №633, направленной постоянным представительством Украины при ООН", – подчеркнул он.

По его словам, одновременно с определением границ своих территориальных вод Украина сможет установить 24-мильную прилегающую зону и заявить о ширине своей экономической морской зоны и континентального шельфа. В таком случае просторы Азовского моря за пределами украинских территориальных вод приобретут статус вод открытого моря, а Керченский пролив в соответствии с частью III Конвенции ООН 1992 г. по морскому праву будет иметь статус пролива, используемого для международного судоходства.

"Таким образом, Российская Федерация будет лишена оснований использовать неопределенность в разграничении пространств Азовского моря и Керченского пролива для оправдания своих своевольных действий, а Украина будет иметь правовые инструменты для повышения эффективности защиты своих национальных интересов", – резюмировал Василенко.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Стоит ли разрывать договор по Азову с Россией – мысли интеллектуалов и экспертов".

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук заявлял, что проблему перекрытия воды Украиной в оккупированном Крыму Россия пытается решить с помощью давления на Киев через Азовское море – развернув там военные учения и заблокировав нормальный проход судов в украинские порты.

Напомним, в воскресенье, 23 сентября корабли Военно-морских сил Украины – поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые следовали из Одессы в Бердянск, прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и вошли в Азовское море.

Как известно, судно и буксир, которые 20 сентября отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск и станут там основой вновь созданной военно-морской базы украинского флота в Азовском море.