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"Контакт на 30-50 метров": Ярош объяснил, как Украине воевать с Россией

Сегодня, 05:30

Украинским войскам нельзя ввязываться в позиционные бои из-за российской авиации, считает политик

Дмитрий Ярош. Фото: facebook.com/dmytroyarosh
Дмитрий Ярош. Фото: facebook.com/dmytroyarosh.
"Контакт на 30-50 метров": Ярош объяснил, как Украине воевать с Россией //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e31/1b5/5c3e311b56ff8.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e31/1b5/5c3e311b56ff8.jpg Украина Украинским войскам нельзя ввязываться в позиционные бои из-за российской авиации, считает политик

В войне Украины с Россией нашей армии нельзя ввязываться в позиционные бои и больше подходит чеченский опыт ведения боевых действий против российских военных – наносить быстрые удары по колоннам, вести ближние бои в городах.

Такое мнение в интервью Украинской правде высказал народный депутат, лидер Украинской добровольческой армии (УДА), советник начальника Генштаба ВСУ Дмитрий Ярош.

Ярош рассказал, что много читал о тактике ведения боя, которая бы подходила для противостояния с российскими войсками, а также изучил тактику российских войск в первой и второй чеченских войнах. Он объяснил, как эффективней всего воевать с Россией в Украине.

"Представьте: идет российская колонна. Фугасы выкладываем, держим, например, мостик. Подлетают пикапы, расстреливают из СПГ (противотанковый гранатомет – ред.) или ПТУР (противотанковая управляемая ракета – ред.) несколько единиц техники. И сразу отходим. Нам важно нанести им потери, не совместимые с их продвижением дальше", – рассказал нардеп.

Политик считает, что украинским войскам нельзя ввязываться во все эти позиционные бои, потому что там как раз будет работать авиация, "вертушки".

"По последней моей информации, у них 24 КА-52 (вертолеты – ред.) только в Джанкое расположены. По характеристикам почти как американские "Апачи". То есть дадут нам прикурить очень неплохо. Главное, чтобы активная оборона была. Мы можем тактически отступать, сдавать какие-то территории. Не надо паниковать. Врага надо измотать. Когда он входит в город – максимальное сближение, контакт на 30-50 метров. Тогда вражеская "арта", авиация, ракетная техника не сможет работать", – подчеркнул Ярош.

Ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что Украина готова отразить наступление России, у которой более 400 танков на Донбассе. Он напомнил, что украинская армия сейчас серьезно усилена противотанковыми средствами.

Россия, война, ярош, тактика

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