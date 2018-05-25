Контроль за использованием алиментов: советы юристов

Сегодня, 23:44

В Минюсте говорят, плательщики алиментов вправе знать, куда идут деньги, ведь согласно семейному кодексу – это собственность ребенка


Около 600 тысяч детей в Украине получают алименты. По закону эти деньги – их собственность. Но распоряжается алиментами тот родитель, с которым живет ребенок.

Юристы говорят, если алименты в больших количествах, в больших суммах поступают в необходимом объеме для того чтобы и духовный и моральный рост ребенка и физический обеспечить, но направляются не по целевому назначению, это нарушение закона, семейного кодекса это основание для того, чтобы подавать иск в суд.

В Минюсте говорят, плательщики алиментов вправе знать, куда идут деньги. Ведь согласно семейному кодексу – это собственность ребенка. Механизм контроля есть и он действует.

"Тот родитель, кто платит алиментам вправе требовать создания комиссии опеки и попечительства, эта комиссия выходит по месту жительства ребенка для того чтобы провести инспектирование условий проживания ребенка, условий содержания ребенка, расходов по уходу за ребенком", – пояснил министр юстиции Павел Петренко.

Юристы же советуют родителям договариваться между собой. Оформить соглашение о содержании ребенка и заверить его нотариально. Это поможет избежать взаимных претензий, комиссий и тем более судов.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада подготовила новый "сюрприз" неплательщикам алиментов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже предупредил, что неплательщиков алиментов ждут жесткие наказания и "преследования по всем направлениям" с целью принуждения платить деньги на детей.
видео, Украина, алименты

Вы сейчас просматриваете новость "Контроль за использованием алиментов: советы юристов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Копают, косят, убирают: как отрабатывают должники по алиментам на детей

Вчера, 15:43

Суды отправляют на общественные работы тех, кто не давал денег минимум полгода

Украина

Когда нужно пользоваться "черным списком" алиментщиков: юрист назвал три случая

21 Мая, 12:11

Должников по алиментам вносят в реестр Министерства юстиции
Загрузка...

Политика

Фото: AFP

Верховная Рада подготовила новый "сюрприз" неплательщикам алиментов

16 Мая, 15:41

Принятый за основу законопроект предполагает начисление большой пени на задолженность по алиментам

Другие новости

Фото: semejnoepravo.ru

Борьба с неплательщиками алиментов: как в Киеве заставляют должников давать деньги

14 Мая, 14:15

Алиментщики столицы заплатили с начала года 68 млн грн

Экономика

Кабмин собрался еще сильнее усложнить жизнь алиментщикам с долгами

11 Апреля, 14:50

Для добросовестных родителей планируют ввести специальные стимулы

Экономика

Будут ли дети платить алименты родителям

6 Апреля, 06:54

Кабмин предлагает пожилым родителям взимать деньги с детей по иску, если те о них плохо заботятся

Политика

Алименты на родителей: Рева объяснил, кто должен платить

5 Апреля, 23:07

В Конституции Украины четко указано, что дети обязаны заботиться о своих родителях

Политика

Андрей Рева. Фото: dengi-info.com

В Кабмине хотят ввести алименты на содержание пожилых родителей

2 Апреля, 20:45

Рева отметил, что сейчас Министерство юстиции "воюет со злостными неплательщиками алиментов"
Загрузка...