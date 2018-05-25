Контроль за использованием алиментов: советы юристов
В Минюсте говорят, плательщики алиментов вправе знать, куда идут деньги, ведь согласно семейному кодексу – это собственность ребенка
Около 600 тысяч детей в Украине получают алименты. По закону эти деньги – их собственность. Но распоряжается алиментами тот родитель, с которым живет ребенок.
Юристы говорят, если алименты в больших количествах, в больших суммах поступают в необходимом объеме для того чтобы и духовный и моральный рост ребенка и физический обеспечить, но направляются не по целевому назначению, это нарушение закона, семейного кодекса это основание для того, чтобы подавать иск в суд.
В Минюсте говорят, плательщики алиментов вправе знать, куда идут деньги. Ведь согласно семейному кодексу – это собственность ребенка. Механизм контроля есть и он действует.
"Тот родитель, кто платит алиментам вправе требовать создания комиссии опеки и попечительства, эта комиссия выходит по месту жительства ребенка для того чтобы провести инспектирование условий проживания ребенка, условий содержания ребенка, расходов по уходу за ребенком", – пояснил министр юстиции Павел Петренко.
Юристы же советуют родителям договариваться между собой. Оформить соглашение о содержании ребенка и заверить его нотариально. Это поможет избежать взаимных претензий, комиссий и тем более судов.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада подготовила новый "сюрприз" неплательщикам алиментов.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже предупредил, что неплательщиков алиментов ждут жесткие наказания и "преследования по всем направлениям" с целью принуждения платить деньги на детей.
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