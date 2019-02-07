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Корь "косит" украинцев: как узнать, есть ли иммунитет

Сегодня, 08:12

Если организм уязвим для болезни, придется делать вакцинацию

Корь "косит" украинцев: как узнать, есть ли иммунитет Украина Если организм уязвим для болезни, придется делать вакцинацию

В Украине растет число летальных исходов заболевания корью. На днях в Кривом Роге от осложнений умерла 46-летняя женщина – вирус спровоцировал пневмонию, и врачи не смогли спасти пациентку. Это уже шестая смерть с начала 2019 года.

Министерство охраны здоровья не объявляет эпидемию, но темпы заболеваемости шокируют даже специалистов. По официальной статистике правительства, в 2019 году корью заболели уже 15 тысяч человек. У каждого третьего недуг обнаружили на прошлой неделе (с 28 января по 3 февраля). Большинство среди инфицированных – дети.

Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы во Львовской области, где продолжается спецоперация по иммунизации. Здесь с начала года заболели более 2500 человек. На втором месте – Винницкая область с показателем в 1383 заболевших. Критическая ситуация наблюдается также в Ровенской, Хмельницкой и Киевской областях.

В Минздраве настаивают: единственное спасение от кори – это вакцинация взрослых. При этом в ведомстве уверяют, что вакцин в медицинских учреждениях страны хватит на всех. Журналисты "Сегодня" решили выяснить, где делать прививку и сколько она стоит.

Кстати,  определить, есть ли иммунитет к кори, можно с помощью теста. Для этого нужно сдать анализ крови из вены. Важно сделать это натощак, иначе выводы могут оказаться неправильными. Ждать результатов придется два дня.

Врач-иммунолог Анна Яковлева объясняет: в нынешней ситуации такой тест нужно пройти каждому взрослому. В зоне повышенного риска – те, кто пользуется общественным транспортом или работает с большими потоками людей.

"Даже если прививался, нужно узнать, была ли та вакцинация эффективной. Также возможно, что это заболевание было перенесено, но пациент не знал о нем. Если корь была атипичная, человек может не знать, подумать, что было обычное ОРВИ, а он, возможно, уже переболел корью и ему не нужно прививаться", – поясняет Яковлева.

Киевлянка Юлия сдала тест на иммунитет к кори вместе с мужем. Направление им выписал семейный врач.

"Можно сдавать как в государственной лаборатории, так и в частной. В государственной бесплатно, но я пошла сдавать в частную – это быстрее", – рассказывает Юлия.

Стоимость анализа у частников – от 200 гривен. У Юлии тест определил уязвимость к вирусу.

"У меня иммунитета вообще никакого не было. При общении с заболевшим или нахождении в помещении, где есть заболевший, я могла бы заразиться", – делится результатами Юлия. 

В расшифровке анализов маркер с цифрой 0,9 и ниже свидетельствует, что организм не защищен от кори. А вот 1,1 указывает на наличие антител:

Но что делать, если анализ показал уязвимость к вирусу?

"Единственный эффективный способ -  вакцинация. Она должна быть плановой. Не тогда, когда вы уже проконтактировали с зараженным корью человеком, а заранее. Но даже если и был контакт, в течение 72 часов вы должны привиться. 

Юлия уже сделала вакцинацию. Препарат она нашла в государственной клинике – бесплатно. Но так везет не всем – вакцины от кори для взрослых не хватает в частных, и в государственных клиниках.

Добавим, что в Украине сейчас свирепствует не только корь, но и грипп. Только в Киеве с начала года от гриппа умерли три человека. Среди погибших – врач, который поздно обратился за помощью.

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Тег тест, вакцинация, вакцина, корь, анализ

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