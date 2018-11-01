Корь в Украине: в МОЗ назвали регионы, где ситуация наиболее критична

Сегодня, 13:12

Сспециалисты предупреждают о разгуле опасной болезни из-за нежелания вакцинироваться

Фото: amicopediatra.it
Фото: amicopediatra.it

Только за последнюю неделю в Украине зафиксировано 1319 случаев заболевания на корь, при этом с начала 2018 года – более 35 тысяч украинцев заболели этой болезнью. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиацентре рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Владимир Курпита.

По его словам, в большинстве случаев корью болеют дети.

"На 26 октября зафиксировано более 35 тысяч случаев заболевания корью, при этом 61 %, около 21,5 тысяч, – это дети. Чаще всего болеют дети от 5 до 9 лет, которые в свое время пропустили вторую прививку от кори, и их иммунитета недостаточно для того, чтобы противостоять этой болезни", – говорит Курпита.

Больше всего случаев фиксируется в западных областях страны – Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской.

"Больше всего корь фиксируется в тех регионах, где люди мало вакцинируются. Кстати, 65 % заболевших – ранее не привиты люди", – дополняет директор Центра.

При этом за 2018 год в Украине зафиксировано 15 смертей от осложнений после заболевания корью, среди них – большинство в Одесской области.

"13 человек из умерших – не имели прививку", – дополняет Курпита.

Напомним, в последних числах октября 2018 года зафиксировано корь у восьми жителей Запорожской областиТак, два случая заболевания опасной инфекцией были зарегистрированы в Запорожье, еще один – в Бердянске, и пять – в Приморском районе. Как уточнили в ведомстве, заболеваемость за последнюю неделю находилась на уровне предыдущей.

Также сообщалось, в начале августа Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил в Украину новую партию вакцин от кори Priorix бельгийского производства в количестве 77,6 тыс. доз.

В свою очередь, и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила важность вакцинации - она советует ни в коем случае не отказываться от прививок.
вакцинация, заболевание, корь, МОЗ

Вы сейчас просматриваете новость "Корь в Украине: в МОЗ назвали регионы, где ситуация наиболее критична". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: пресс-служба областного лабораторного центра Минздрава

Вспышка кори в Винницкой области: две школы закрыли на карантин

18 Октября, 13:28

С начала года в Украине болезнь унесла жизни 14 человек

Запад

Фото: slovoidilo.ua

В МОЗ назвали причину вспышки кори среди детей на Прикарпатье

18 Октября, 17:25

Болезнь уложила на больничные койки более 50 детей
Загрузка...

Происшествия

Фото: amicopediatra.it

Маленький ребенок умер от кори в Киевской области

24 Июля, 14:38

С начала года болезнь унесла жизни 13 человек

Украина

Фото: tusintoma.com

В Украине растет количество больных корью

11 Июля, 13:55

Больше всего вирус поразил жителей Львовщины, Закарпатья, Прикарпатья, Одесской, Тернопольской областей и Киева

Запорожье

Фото: пресс-служба областного лабораторного центра Минздрава

В Запорожской области растет количество больных корью

17 Сентября, 23:26

С начала года в регионе зафиксировали 328 случаев болезни

Одесса

фото из открытых источников

В Одесской области нацгвардейцы заболели корью

5 Июня, 00:42

16 человек, у которых корь зафиксировали ранее, уже готовятся к выписке
Загрузка...