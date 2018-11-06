Корь в Украине: врачи предупредили о возможности нового "рекорда"

Сегодня, 20:17

В Украине зафиксировано более 36 тысяч случаев заболевания корью

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Темпы распространения кори в Украине могут превысить худший показатель заболеваемости, который был зафиксирован в 2006 году: тогда болезнь обнаружили у 42 тысяч человек.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

Медики подчеркнули, что с начала 2018 года в Украине корь диагностировали у 36 455 человек – в том числе у 14 111 взрослых и 22 344 детей. При этом наивысший показатель за годы независимости составил 42 724 больных в 2006 году.

В Минздраве подчеркнули – если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, к концу года "рекордный" показатель может быть обновлен.

"Лекарств от кори не существует, единственный способ защититься от этого заболевания – вакцинация. Сейчас в Украине достаточно вакцин для проведения плановой и усиленной иммунизации против кори", – заверили медики.

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В Центре добавили, что наибольший прирост заболеваемости наблюдается в тех областях, где уровень вакцинации является самым низким – Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской.

Между тем, на протяжении минувшей недели корь обнаружили у 1246 человек – 359 взрослых и 887 детей. Это на 5,5% меньше предыдущей недели. По данным Минздрава, с начала года от осложнений кори умерли 15 человек – 11 детей и четверо взрослых.

Напомним, ранее в Винницкой области в небольшом городе Тивров произошла вспышка кори – заболели 28 детей, а в местной школе объявили карантин. Как оказалось, детей почти неделю лечили от гриппа и простудных заболеваний, и только после осмотра в больнице медики обнаружили симптомы кори.

Также стоит напомнить, что, по словам медиков, корь стала еще более агрессивной - болеть начали и те, кто был вакцинирован, хотя подобные случаи все еще довольно редкие по сравнению с не привитыми пациентами.
Минздрав, инфекция, корь, болезнь

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"Сегодня"

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