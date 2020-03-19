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"Коронавирус добьет медиков": Комаровский показал, как "защищены" врачи

19 марта, 09:28

Сергей Мартынец

Комаровский призвал мэров городов посетить инфекционные отделения больниц

Врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал об опасных условиях работы медиков, которые работают с коронавирусными пациентами. Они жалуются на некачественные защитные костюмы, что грозит заражением самим врачам. Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

"Когда все это кончится вы, может быть, поймете, что ни за какие деньги нельзя срочно накупить хороших врачей и медсестер. Из необходимости защиты медработников я предпринял попытку давать советы, но поскольку реакции на это не последовало, сразу понял, что советник для власти из меня не получится. Остальных предупреждаю: коронавирус добьет медиков, которые еще есть", – написал он.

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Комаровский призвал мэров городов посетить инфекционные отделения больниц в их городах и оценить качество средств индивидуальной защиты медиков.

Педиатр также опубликовал пост одного из врачей-инфекционистов. Тот рассказал, что им дали такого уровня средства защиты, что их страшно одевать: костюмы разлазятся, а респираторы более низкого уровня, чем должны быть.

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Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Буковина получила помощь на борьбу с коронавирусом от ВОЗ. Среди прочего, эта гуманитарная помощь включает в себя достаточно много необходимых средств индивидуальной защиты для врачей, около 600 комплектов.

В Украине на сегодняшний день официально подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом: 10 в Черновицкой области, один – в Житомирской, два случая в Киевской, один в Донецкой области и два в Киеве. При том два случая закончились летальным исходом. Соблюдайте рекомендации врачей, как защититься от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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медики врачи Комаровский коронавирус

Источник: Сегодня

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