С кораблями, но без водолазов: какие изменения внес коронавирус в формат учений Sea Breeze

Маневры проведут, несмотря на карантин, но с сокращениями

В связи с пандемией коронавируса международные военные учения Sea Breeze, запланированные на 2020 год, частично будут отменены, а частично изменят формат.

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Об этом со ссылкой на данные Генерального штаба сообщает АрмияInform.

Так, было решено сократить сроки проведения учений до семи суток, а участвовать в них будут только корабли и самолеты. Применение сухопутных и водолазных подразделений, а также развертывание международного штаба учений в Одессе отменили.

Стоит отметить, что ранее о желании присоединиться к маневрам заявили около 20 стран, в том числе Япония, Южная Корея и Норвегия, однако пандемия COVID-19 внесла свои коррективы.

Другие учения, в которых планирует участвовать Украина, будут проводиться без изменения их формата.

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В Генштабе отметили, что на 2020 год было запланировано проведение шести многонациональных учений, из которых отменили только одни.

Sea Breeze – это ежегодные многонациональные маневры, которые проводятся с 1997 года. Кроме Украины, их организатором выступают США. В прошлом году они проходили в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

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