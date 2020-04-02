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  1. Последние новости Украины

На автомобилях и пешком: за сутки в Украину вернулись 6,5 тысяч украинцев

2 апреля, 12:04

Денис Беспалов

У всех пребывающих в Украину проводился температурный скрининг

В течение суток сотрудники Госпогранслужбы осуществили оформление в оба направления 12,4 тыс. человек. Из-за границы вернулся почти 6,5 тыс. граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло почти 2,5 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение суток Украину покинули более 4,3 тыс. человек, в том числе почти 1,7 тыс. иностранцев.

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"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опроса о состоянии здоровья более 8 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено", – говорится в сообщении.

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Ранее в Министерстве внутренних дел заявили, что пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается между 15 и 25 апреля. Вот почему карантин в Украине может быть продолжен до 15 мая.

Как известно, в Украине до 24 апреля действует режим чрезвычайной ситуации и введен общенациональный карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источник: Сегодня

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