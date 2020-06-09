Коронавирус обнаружили в детсадах Ирпеня и Тернополя

Сразу в двух украинских детсадах обнаружили коронавирус – у сотрудников детских учреждений Ирпеня и Тернополя подтвердили COVID-19.

О заболевшей работнице детского сада в пригороде Киева сообщил вице-мэр Ирпеня Александр Маркушин в Facebook.

"Сегодня выявлен случай заболевания COVID-19 у одного из работников ирпенского детсада "Сказка". Садик закрываем на карантин, а все контактные лица пройдут ПЦР-диагностику", - заверил он.

Реклама

При этом чиновник попытался успокоить родителей: "С детьми больная не контактировала. Последний раз она была в помещении ДДШ 29 мая, когда заведение еще не работало. Потом ушла на больничный".

В тренде Украина будет чуть ли не самой жаркой в Европе: синоптик дала прогноз на 10 июня

Кроме того, инфекцию обнаружили в одном из тернопольских детсадов. Об этом сообщили в городском штабе борьбы с распространением коронавируса.

"У работника тернопольского дошкольного учебного заведения №12 лабораторно подтвердили COVID-19. Поэтому садик временно приостанавливает работу. Мобильные группы медиков возьмут анализы на ПЦР-исследования у всех работников садика. Когда садик снова заработает, сообщат дополнительно", - сказано в сообщении.

Реклама

Напомним, после ослабления карантина и возобновления работы детских садов в Житомире провели экспресс-тестирование всех работников детсадов, и 10 из них дали положительные результаты.

Кроме того, в Бердянске коронавирус выявили у работницы детского сада. Во время утреннего температурного скрининга выявили повышенную температуру у женщины и не допустили ее к работе. Позже она обратилась к врачам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама