Коронавирус в Украине: статистика показала высокий уровень заражения

После смягчения карантина каждые сутки более полутысячи зараженных

В Украине за последние сутки заболели COVID-19 648 человек. Всего с начала эпидемии уже 31 154 инфицированных. Соответствующие данные приводит Совет национальной безопасности и обороны.

Так, за последние сутки в Украине выявлены 648 новых случаев коронавирусной инфекции. Теперь общее количество больных достигло 31 154 человек. Также зафиксировано девять летальных случаев (всего за время эпидемии 889).

За вчерашний день выздоровели 106 человек (всего уже 14 082).

Реклама В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 14 июня

Напомним, на утро 13 июня в Украине было 30 506 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 880 летальных, 13 976 пациентов выздоровели. Только за пятницу было зафиксировано 753 новых случая заражения. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Отметим, в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. Например, за последние несколько дней было сначала больше 600 новых случаев в сутки, потом 689, 683, 753. При том, что в разгар эпидемии в апреле и начале мая, когда ожидались основные пики, заболеваемость была на уровне 300-500 человек в сутки. Власти уже задумались над возвращением некоторых ограничений. Максим Степанов рассказывал, что ужесточение карантина рассмотрит комиссия Минздрава.

В свою очередь президент Владимир Зеленский на совещании с членами правительства заявил, что надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт – места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления – на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить противоэпидемическую безопасность, прописанную Кабинетом министров.

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