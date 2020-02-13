Комаровский: Коронавирус "прячется" в организме дольше, чем считалось. Почему это опасно

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Коронавирус продолжает атаковать Китай и все остальные страны мира. На сегодняшний день, 13 февраля, заболело 59883 человека, 1368 из них умерли, а 5960 полностью выздоровели. Несмотря на то, что китайские врачи фиксируют летальный исход у людей в возрасте, с сопутствующими хроническими заболеваниями, им удалось полностью вылечить 91-летнего дедушку. Это значит, что вирус таки можно победить даже в таком возрасте.

Подробнее о последних данных из Поднебесной рассказывает врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в своем новом видео, опубликованном на YouTube-канале.

"Но есть и плохая новость. Хотя она и не до конца подтверждена. Озвучена версия, что инкубационный период может составлять не 14 дней, а 24 дня. Это накладывает принципиально другие сроки карантина. Я хотел бы обратить внимание, что это звучит, но пока, судя по действиям и рекомендациям, в это никто не верит. Пока нигде людей на 24 дня в карантин не отправляют", – рассказывает доктор Комаровский.

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Ранее сообщалось, что переносчик коронавируса является заразным именно в этот период, когда еще нет явных признаков болезни. Этот фактор может объяснить такое стремительное распространение инфекции по миру.

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Стоит отметить, что в последние несколько дней цифры подозрений на заболевание коронавирусом несколько выросли. Это связано с тем, что в Ухане ввелась совсем другая система контроля заболеваемости. Теперь не нужно обращаться к врачу при первых симптомах. Доктора сами ходят по квартирам и меряют температуру. Таким образом, те, кто сидел дома с кашлем и не собирался никуда выходить, после прихода доктора, автоматически зачисляется к тем людям, у кого подозревают болезнь.

Неожиданно в Поднебесной возникла и другая проблема. Начались преследования людей, которые переболели коронавирусом. От них все шарахаются, они стали изгоями. Один мужчина, вернувшийся после выздоровления в свое село жалуется, что соседи запрещают ему выходить из дома. Они оставляют ему на крыльце воду и еду, но просят, чтобы он не выходил.

Ранее "Сегодня" уже писали о том, что доктор Комаровский рассказал о бесполезности тестов на коронавирус.

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