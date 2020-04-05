Коронавирус "расползается" по Украине: зафиксировано 83 новых случая заражения

В общем 28 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме

По состоянию на 22:00 5 апреля в Украине подтверждено 1308 случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"На протяжении суток получено 83 сообщения о подтверждении COVID-19 по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров", – говорится в сообщении.

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Всего зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 28 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 5 апреля и все подробности из регионов

Кроме того, отмечается, что с начала года Центр общественного здоровья Украины получил 5779 подозрений на новую коронавирусную инфекцию.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что пик заболеваемости в стране ожидается во второй половине этого месяца, начиная с 14-15 апреля. По его словам, в этот период можно ожидать массовое поступление тяжелых больных в учреждения здравоохранения и большое количество негативных последствий, в том числе летальных. В связи с этим в Украине усилили карантин с 6 апреля.

Между тем в Кабинете министров дали разъяснения ужесточения мер карантина, введенных с 6 апреля из-за распространения коронавируса. На правительственном портале появились ответы на самые часто задаваемые украинцами вопросы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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