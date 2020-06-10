Коронавирус в Госпогранслужбе: в госпитале умер работник ведомства

В госпитале умер работник Государственной пограничной службы Украины, которому клинически поставили диагноз "COVID-19".

Об этом сообщили на официальном сайте ГПСУ.

"Вчера (9 июня – Ред.) умер работник Госпогранслужбы Украины 1956 года рождения, которому клинически поставлен диагноз COVID-19", – говорится в сообщении.

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Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован 5 июня – с двусторонней пневмонией его доставили ведомственный госпиталь.

"Состояние больного ухудшилось 6 июня, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за обострения состояния и наличия сопутствующих хронических заболеваний спасти жизнь пациента не удалось", - добавили пограничники.

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По состоянию на 10 июня в Госпогранслужбе было зафиксировано 58 работников и военнослужащих, заразившихся коронавирусом. Из них 34 выздоровели, а 21 продолжают лечение.

"Среди тех, кто лечится, нет лиц в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

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Напомним, не так давно первый случай коронавируса обнаружили среди личного состава операции Объединенных сил – заболел полицейский, дежуривший на блокпосту.

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