Коронавирус в Украине: когда наступит пик заболеваемости

Есть надежда, что карантин «сработает» и удастся избежать большого количества заражений

В Украине первая вспышка заболевания, которое вызывает коронавирус, ожидается уже в ближайшие дни. Такое мнение высказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, передает GreenPost.

"Украинцы продолжают возвращаться из стран, где инфекционная ситуация хуже, чем у нас. Максимальный инкубационный период этого вида вируса – 14 дней, а средний – 5-6 дней. Поэтому примерно через пять-шесть дней (разговор состоялся 19 марта) мы вполне можем иметь первую вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине. Далее, добавим еще примерно две недели, и можем ожидать пик заболеваемости коронавирусом в стране", - сказала она.

По ее словам, хорошо, что в Украине пока нет большого количества зарегистрированных больных или смертей.

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"Будем надеяться, что карантин "сработает" и удастся избежать большого количества заражений. Украина действует согласно утвержденным протоколам Всемирной организации здравоохранения, а не занимается изобретением своих "рецептов" борьбы", – сказала Людмила Мухарская.

Напомним, заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине могут продлить после 3 апреля, если эпидемическая ситуация будет ухудшаться.

Согласно последним данным, в Украине официально подтверждены 26 случаев инфицирования коронавирусом, три человека умерли.

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