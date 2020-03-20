Карантин будет 100% продлен: в Минздраве назвали условие

В Украине с каждым днем становится все больше зараженных коронавирусом, что грозит продлением карантина

Карантин в Украине могут продлить после 3 апреля, если эпидемическая ситуация с коронавирусом в стране будет ухудшаться. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Мы готовимся и рассматриваем возможные варианты продления карантина, это не будет секретом. Но все это будет зависеть от эпидемической ситуации на территории страны, а также на территории Европейского Союза. Если будет происходить такое продолжение роста (заражений), то карантин будет 100% продлен", – сказал он.

На вопрос, получила ли власть от карантина ожидаемые результаты, он ответил, что страна только начала перестраиваться.

"Я бы не сказал, что она (Украина) прямо живет по новым правилам, мы только начинаем вводить карантин. Возможно, он будет еще более жестким в дальнейшем. Опять-таки, случаи регистрации на территории нашей страны они говорят о том, что коронавирусная болезнь уже на нашей территории и есть внутреннее по стране распространение. Поэтому нам нужно мобилизоваться, чтобы получить позитивный результат всех превентивных мер, которые мы вводим. Результат сразу оценить будет сложно", – сказал замминистра здравоохранения. В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

Напомним, в Украине с 12 марта по 3 апреля ввели общенациональный карантин. Сначала закрыли садики, учебные заведения, потом ввели более жесткие меры – закрылись заведения общепита, торговые центры, метро; в маршрутках ограничили количество пассажиров до 10, в автобусах, троллейбусах и трамваях – до 20. Людей перевели на самоизоляцию или удаленную работу. За нарушения карантинных мер ввели административную и уголовную ответственность. В МВД даже анонсировали ведение чрезвычайного положения.

По состоянию на утро 20 марта в Украине официально лабораторно подтверждено уже 26 случаев заражений коронавирусом, три из которых оказались летальными. Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент.

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