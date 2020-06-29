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Коронавирус в Украине: число новых зараженных резко снизилось

29 июня, 08:53

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

С начала эпидемии от COVID-19 вылечили более 19 тысяч украинцев

Эпидемия коронавирусной инфекции приубавила темпы распространения в Украине. За прошлые сутки, 28 июня, в стране обнаружили 646 новых инфицированных. Об этом говорят данные мониторинговой системы СНБО.

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С начала эпидемии в Украине COVID-19 диагностировали у 43 628 человек. Для 1147 зараженных эта болезнь закончилась летально (18 человек скончались за последние сутки). Вылечить от опасного недуга в стране удалось 19 027 человек (93 за последние сутки).

Напомним, в Украине в последние две недели почти ежедневно фиксировали суточные антирекорды по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, доходило до более чем 1100 случаев. Власти уже заговорили о начале новой волны COVID-19.

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В частности, президент Владимир Зеленский говорил, что если не остановить рост заболеваемости, то будем иметь пик эпидемии прямо посреди лета – "тогда никто не будет рад ослаблению карантина".

Также мы писали, что из-за быстрого увеличения количества зараженных в Киеве решили усилить карантин. "Сегодня" рассказывали, какие ввели ограничения.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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