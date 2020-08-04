Ляшко рассказал, когда в Украине может появится вакцина от коронавируса

Украина может получить вакцину от коронавируса в начале 2021 года. Ожидается около 8 миллионов доз, но правительство намерено закупить еще больше. Об этом рассказал на брифинге Минздрава главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
По его словам, по состоянию на август уже 25 вакцин-кандидатов исследуются клинически и шесть из них приблизились к завершающей стадии, результаты которых ожидаются до конца года.
"Серийное производство должно начаться в начале 2021 года и вакцина должна будет появиться в Украине для профилактики распространению коронавирусной болезни", – сказал Ляшко.
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Он отметил, что Украина получила подтверждение от западных партнеров, что наше правительство имеет право обратиться к глобальному вакционному альянсу предоставить вакцину в случае ее регистрации.
"Согласно данному механизму, каждая страна, которой предоставлено право обратиться за этой помощью, получает вакцину для покрытия вакцинации около 20 процентов населения – для Украины прогнозируется около 8 миллионов доз. Это та вакцина, которая гарантировано поступит в Украину разными объемами. Она может быть или бесплатной, или по специальной цене", – сказал главный санврач страны.
Ляшко добавил, что Кабмин проводит переговоры с другими производителями вакцины, с правительствами других стран для того, чтобы получить еще больше доз препарата, помимо этих 8 млн доз. Это позволит покрыть все группы риска вакцинацией.
Отметим, что Украина продолжает внимательно следить за разработкой вакцин в мире. Президент Владимир Зеленский поручил компетентным органам сделать так, чтобы Украина была одной из первых в очереди на получение лекарства, когда оно будет создано и его начнут продавать. По его словам, украинские дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. В то же время Виктор Ляшко озвучил сумму, сколько будет стоить китайская вакцина от коронавируса.
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