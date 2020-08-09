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Коронавирус в Украине разбушевался не на шутку: онлайн-брифинг Минздрава

9 августа, 10:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последнее время каждые сутки больше тысячи зараженных

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

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Напомним, по состоянию на утро 8 августа в Украине было зафиксировано 1489 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 27. За пятницу выздоровели 600 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили в Киеве – 200 и в Одесской области – 165.

Как известно, с 1 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Ограничительные меры продлены до конца месяца. Украину поделили на зоны ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная") в зависимости от эпидемиологической ситуации. Для определения, к какой из зон принадлежит тот или иной регион, применяются следующие показатели: заполненность в больницах – не более 50% койко-мест, среднее количество проведенных тестов – не менее 24 на 100 тысяч жителей, коэффициент выявления случаев инфицирования – не более 11%, показатель динамики роста случаев инфицирования – не более 10%. Переход в ту или иную зону будет происходить при превышении показателей пять дней подряд.

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Отметим, что в последние дни Украина вышла на уровень заболеваемости больше тысячи человек в сутки. Этот показатель держится уже не менее недели. При этом главный санврач страны Виктор Ляшко рассказывал, что в октябре в Украине ожидается увеличение количества больных COVID-19 из-за наступления сезона острых респираторных заболеваний. В то же время глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в столице.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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