Кошмар для беспилотников: в Украине испытали 3D-радар (видео)

В Украине испытали 3D-радар 90К6Е для ПВО, который подтвердил заявленные производителем характеристики по выявлению беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает "Укроборонмром".

Отметим, что это экспортная модель радара, которые Украина сможет продавать за границу.

"После проведения заводских испытаний, мы успешно завершили этот последний этап испытаний радара 90К6Е со способностью определения малоразмерных целей с малой эффективной поверхностью рассеивания. Положительные результаты этих испытаний открывают перед нами бесспорные перспективы для реализации 90К6Е на экспорт. Мы уже имеем потенциального заказчика с одной из стран Ближнего Востока, для которого способность определения беспилотных летательных объектов является одной из основных требований. Станция также рассматривается в интересах Минобороны Украины, однако требует определенного изменения под нужды наших военных", – рассказал директор Научно-производственного комплекса "Искра" Юрий Пащенко.

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Этот принципиально новый 3D радиолокатор кругового обзора предназначен для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах. Он разработан для использования в зенитных ракетных войсках как средство выдачи целеуказания и как информационное звено в подразделениях Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

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Объектом определения во время испытаний радара выступил беспилотник Raybird-3, полетами которого руководили специалисты компании Skyeton. Raybird 3 – это БПЛА класса "малый тактический", который используется для различных долговременных миссий, ISTAR решений и поисково-спасательных операций. Имеет максимальную высоту полета 3000 м и может развить скорость до 160 км/ч. Украинский радар справился с его обнаружением.

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Как сообщали новости "Сегодня", в апреле прошлого года в Украине испытали новый контрбатарейный радар. Техника позволяет определить на расстоянии в десятки километров точное местонахождение вражеской артиллерии.

Кроме того, были представлены и другие уникальные военные радары. Первый – МР-1, который может обнаруживать небольшие беспилотники и самолеты, изготовленные по стелс технологиям. А РЛС "Зоопарк-3" находит артиллерийские позиции с первого вражеского выстрела.

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