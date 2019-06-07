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"Красава, бэху снял": опубликованы видео уничтожения грузовика и БМП боевиков

7 июня, 22:08

Бойцы "княжеской" бригады дважды отличились

ПТРК "Фагот"
ПТРК "Фагот". Фото: Минобороны Украины

Украинские военные на Донбассе продолжают уничтожать российских оккупантов и их местных пособников, а также боевую технику противника.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, его из подразделений 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. князя Константина Острожского уничтожило грузовик КамАЗ противника, который после ночной стрельбы боевиков пытался довезти до вражеского опорного пункта боеприпасы.

После меткого выстрела из ПТУРа и уничтожения грузовика, противник попытался вытащить догорающие остатки колесной техники бронемашиной типа БМП, которая стала следующей жертвой профессиональных действий украинских бойцов, пишет "Штирлиц".


"Попал, красава, бэху снял", – комментируют увиденное бойцы ВСУ, которые произвели удачный выстрел.

 К сожалению, офицер ВСУ не уточнил, на каком участке фронта и когда именно была уничтожена боевая техника противника.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что под Донецком 24-я "королевская" бригада ВСУ уничтожила БМП боевиков .

Также писалось, что боевая группа К-2 из состава 54-й отдельной мехбригады ВСУ постоянно проводит мероприятия по "утилизации" избыточной российской "гуманитарки" и прибывших из РФ наемников и тоже уничтожила БМП противника .

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Тег штирлиц, камаз, бмп, ПТУР, потери боевиков, 30 бригада

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Сегодня

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