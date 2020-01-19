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Крещение в Киеве: как киевляне жульничают и окунаются в воду на Гидропарке (фото, видео)

19 января, 12:52

Мила Князьская-Ханова

На детском пляже в Гидропарке людно, но обошлось без происшествий

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Сегодня, 19 января, в Украине отмечают Крещение Господне. В этот день люди пришли к водоемам, чтобы окунуться в ледяную воду. Много киевлян собралось на столичном Гидропарке: здесь метрополитен в честь праздника даже открыл еще один дополнительный вестибюль метро, чтобы избежать давки "моржей".

Корреспондент "Сегодня" отправился на "Детский" пляж Гидропарка. Здесь в день Крещения всегда людно: народ выдыхает в воздух облачка пара, готовясь к погружению в ледяную воду.

"Вода холодная, ух!!! Бодрит! Но я ожидал, что будет холоднее", — с улыбкой говорит нам Дмитрий, нырнувший сегодня впервые.

Впечатления ему понравились: он признается, что намерен повторить погружение и в следующем году.

Хватает и опытных моржей: они с удовольствием делятся с корреспондентом своим опытом.

"Вон, смотрите. Девушка только что надела трусы прямо на мокрый купальник. Так нельзя, простудится же! Даже если сейчас поедет на такси", – говорит Алексей, "морж" с многолетним стажем.

Он напоминает: после окунания нужно обязательно растереться полотенцем, и переодеться в сухую одежду.

По пляжу ходят спасатели в утепленных спецкостюмах, внимательно следят за порядком и напоминают, что забегать в воду нельзя, как и оставаться в ней дольше 60 секунд. Говорят, все проходит спокойно, происшествий пока не было.

"Но смешных ситуаций хватает. Были такие, что приехали, разделись, но не окунались – только сфотографировались возле воды и уехали", – улыбаются спасатели.

Крещение на Гидропарке

В отличие от Детского пляжа, где сегодня очень многолюдно, на Венеции – много места. Даже для волейбола хватило, чем молодежь и пользуется. Пожилые киевлянки, которые пришли в Гидропарк за свяченой водой, шутят, что нынче – пляжный сезон.

"Посмотри, сколько людей, прямо как в обычный летний вечер. Разве что не загорают", – смеются бабушки.

А вот спасателей в желтых костюмах, как на Детском пляже, на Венеции нет – только в лодке, которая плавает вдоль залива.

Ранее "Сегодня" писали, как правильно отметить праздник Крещения Гоcподнего 2020, а также о главных правилах, обрядах и запретах на 19 января.

Все подробности в спецтеме Крещение

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Крещение гидропарк Украина

Источник: Сегодня

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