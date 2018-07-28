Крестный ход и молебен в Киеве собрали до 150 тысяч верующих: уникальное видео

Такое количество украинцев собиралось только на Майдане во время Революции Достоинства

По предварительным подсчетам, крестный ход и молебен в Киеве, посвященные 1030 крещения Руси-Украины, собрали до 150 тысяч верующих. Об том сообщил руководитель информационного управления Киевской патриархии Евстратий Зоря.

"Самый большой Крестный ход в истории Украины" – так назвал нынешнее событие Патриарх Филарет в своем слове после молебна на Владимирской горке. По разным оценкам в центре Киева на молитву собралось от 65 до 150 тыс. или даже больше верующих – море человеческое трудно было сосчитать. До сих пор так много патриотически настроенных граждан, которые молятся за победу правды и мир в Украине, собирал только Майдан во время Революции Достоинства", – написал Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

Администратор информационного сайта Михайловского Златоверхого монастыря Иван Сидор опубликовал уникальное видео, отснятое с звонницы во время крестного хода.

Напомним, крестный ход "Молитва за Украину и Украинский поместную православную церковь" в честь крещения 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины прошел в центре столицы от Владимирского собора после завершения праздничной литургии. В нем принимали участие президент Петр Порошенко с супругой Мариной. Крестный ход возглавил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Ранее в субботу, 28 июля, утром на Владимирской горке в Киеве начались торжества в связи с празднованием 1030-летия крещения Руси-Украины.

Как сообщалось, в пятницу, 27 июля, в Киеве к 1030-летию Крещения Руси состоялся крестный ход. Началось все с молебна на Владимирской горе, а затем, тысячи верующих отправились в Киево-Печерскую Лавру.