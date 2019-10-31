Крупнейшие производители стали берут курс на снижение вредных выбросов

Компания «Метинвест» на конференции в Милане рассказала об успешном опыте в Украине

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Крупнейшие европейские производители на конференции в Милане заявили о курсе на снижение вредных выбросов. Речь идет о меньшем выбросе парниковых газов, которые изменяют климат, меньшем загрязнении окружающей среды, вызывающих болезни. Такой стратегии придерживаются не только в Евросоюзе, но и в Украине.

Об этом говорит успешный опыт компании "Метинвест".

8% площади Мариуполя — это меткобминат Ильича. Своеобразный город в городе. На предприятии работает более 15 тыс. сотрудников. Жизнь кипит круглосуточно.

"Сегодня" побывали в одном из самых современных цехов – конвертерном. Его гордость – 30-метровый гигант, машина непрерывного литья заготовок.

На установке выпускают стальные пластины. Из них можно и трубу сделать, и корпус машины или даже корабля.

А "кормят" машину ковши, которые летают под крышей цеха. В каждом – 125 тонн жидкой стали, раскаленной до более 1,5 тыс. градусов. Во внутренностях машины она превращается в так называемые слябы. Некоторые из них продадут за границу.

Выбросы при производстве – в четыре раза ниже нормы Европейского союза, с гордостью говорят на предприятии.

"При нормах европейских на выбросы – до 50 мг на кубический метр, у нас сейчас фактическое значение составляет до 12 мг", – говорит начальник конвертерного цеха ЧАО "ММК им. Ильича" Дмитрий Черкез.

Меньше выбросов — чище окружающая среда, здоровее люди. Это один из тезисов конференции в Милане, которая собрала крупнейших производителей стали в Европе. Руководитель итальянского гиганта Марио Калдонаццо мечтает о "зеленой стали", которую могли бы делать из возобновляемых источников энергии.

"Зеленая сталь" означает ее производство по нулевому балансу выбросов СО2 (carbon neutrality), при циркулярной экономике и нулевых отходах. Эта сталь будет революцией. Потому что покупка "зеленой стали" будет означать покупку стали, производимой с полным уважением к стандартам защиты окружающей среды", – говорит исполнительный директор компании ARVEDI (Италия) Марио Калдонаццо.

Минимизировать вредные выбросы — цель производителей металла, независимо от географии.

"В Европе это – тема, которая актуальна в данную минуту. Все производители СНГ за последние 10-15 лет делают крупные инвестиции в повышение качества производства, улучшение экологических тем. И наше мнение – украинские производители ничем не отличаются в этом плане. Есть прогресс", – говорит директор консалтингово-аналитической компании World Steel Dynamics (США) Филипп Энглин.

И этот прогресс будет продолжаться. Гендиректор группы "Метинвест", который представлял Украину, сообщил – холдинг увеличит финансирование экологических программ.

"Мы, как компания, являемся сторонниками улучшения окружающей среды и улучшения условий проживания в городах, где работаем", – заявляет генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

К 2025 году "Метинвест" направит на эко-проэкты 670 млн. долларов. Часть из них – на установку новых фильтров на аглофабрике на меткомбинате Ильича в Мариуполе.

"Это будет самый большой экологический проект, который когда-либо в Украине осуществлялся. Тем самым это снизит выбросы в окружающую среду в городе Мариуполе, выбросы пыли – более чем на 70%, вообще все выбросы", – заявляет генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Зaвершить должны до конца следующего года. А от государства металлурги ждут гарантии, что экологический налог, который платят предприятия, полностью использовали по назначению в тех регионах, где работает промышленность.

Сейчас же большая часть бесследно исчезает в бюджете.

Ранее крупные украинские компании и мелкие предприниматели провели экомарафон, чтобы обсудить наиболее эффективные шаги, которые можно предпринять для сохранения природы. Участники экомарафона, в частности, говорили о том, что делать с отходами и как перестать попусту тратить ресурсы.

Кроме того, согласно докладу международной организации Global Footprint Network, начиная с 30 июля человечество будет до конца года потреблять ресурсы планеты "в долг". Авторы доклада подчеркивают, что человечество использует природу в 1,75 раза быстрее, чем экосистема нашей планеты может восстановиться, что чревато исчезновением лесов, эрозией почвы, потерей биоразнообразия, увеличением содержания углекислого газа в атмосфере и, следовательно, климатическими изменениями.

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