Крысин назвал условие полного признания своей вины по делу о пытках во время Майдана

Фигурант дела о пытках и похищениях во время Майдана Юрий Крысин, которого собирались вернуть из колонии в Лукьяновское СИЗО Киева, обвинил прокурора Юлию Малашич, представляющую в деле сторону обвинения, в том, что ему никто не предложил сделку со следствием.

Об этом сообщает издание "Гордон".

Обвинение прозвучало на сегодняшнем заседании в Дарницком районном суде Киева. Крысин участвовал в заседании в режиме видеоконференции, поскольку отбывает срок в Торецкой исправительной колонии №2 в Донецкой области по приговору в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

"То, что я слышу по процессу – по одному и второму, – просто оно уже переходит все границы! На том заседании мы с вами говорили, и вы сами видели, за сколько дней было сфабриковано это дело и передано в суд. Сейчас, как мой адвокат сказал простым языком, "угоды" должны были и мне предложить! Ее никто не предлагал, со мной об этом никто не разговаривал!.. Я к этому делу вообще не имею никакого отношения! И на стадии судебного заседания я докажу, что я не давал команд бить майдановцев, я никого не вывозил! Я с "Оплотом" вообще не был знаком, как они все пишут! И если начнется – я начну говорить, и тогда прокурору бежать некуда будет, ее посадят!" – заявил Крысин.

Прокурор Малашич заявила, что на этапе досудебного следствия ни Крысин, ни его адвокаты не высказывали желания сотрудничать со следствием.

"Инициатива относительно заключения соглашения должна исходить либо от обвиняемого, либо от прокурора. В связи с тем, что никакого сотрудничества в ходе досудебного следствия обвиняемый и его защита не выявляли, соответственно, предложение [о соглашении] от стороны обвинения в принципе не могло поступать", – рассказала прокурор Малашич.

Она также добавила, что уже когда обвинительный акт был передан в суд, один из трех адвокатов Крысина, Игорь Василенко, начал регулярно предлагать сделку прокурору, следователю и потерпевшему.

"От защитника Василенко мне лично поступали такие предложения. Кстати, он неоднократно звонил и следователю в данном уголовном производстве с предложениями относительно соглашения. В прошлом судебном заседании защитник Василенко подошел с предложением относительно заключения соглашения и к потерпевшему. Подошел со словами: "Мы вам пока предлагаем соглашение", – сказала прокурор Малашич.

Прокурор отметила, что адвокат Василенко предлагал, что Крысин полностью признает свою вину, если из обвинения исключат самую тяжкую статью, по которой его клиенту грозит до 10 лет тюрьмы. Речь идет о ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки по предварительному сговору группой лиц).

"Когда защитник Василенко обратился ко мне с данной инициативой, его условием было исключение из обвинения самой тяжкой статьи, по которой обвиняемому Крысину предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы", – заявила прокурор Малашич.

Она также подчеркнула, что сторона обвинения готова заключить соглашение с Крысиным только в том случае, если он полностью признает свою вину и даст показания относительно других соучастников преступления.

"Мы считаем, что в результате судебного следствия обвинения по всем статьям относительно Крысина будут, безусловно, подтверждены. Вероятность заключения сделки с обвиняемым может быть рассмотрена только в случае его полного и безоговорочного признания вины по всем статьям, а также дальнейшего сотрудничества относительно разоблачения других соучастников инкриминируемых ему преступлений", – подытожила прокурор Малашич.

Напомним, Крысин в колонии отбывает наказание за нападение на журналиста Вячеслава Веремия в феврале 2014 года. Он будет находиться в СИЗО Киева, пока будет длиться рассмотрение данного дела. О том, что Крысина этапируют в Торецкую колонию стало известно 8 октября.

Арестовали Крысина в марте 2014 года по обвинению в умышленном убийстве. Впоследствии его отпустили под домашний арест, дело переквалифицировали на хулиганство, в декабре 2017 года Шевченковский райсуд приговорил Крысина условно к четырем годам лишения свободы.

Позже Апелляционный суд не увидел искреннего раскаяния в действиях обвиняемого и приговорил его к 5 годам реального срока. Дальше Крысин стал фигурантом новых дел, в частности, нападения на АЗС в Киеве возле аэропорта "Жуляны". В сентябре 2018 года суд открыл кассационное производство по заявлению адвоката Крысина на приговор апелляционного суда о пяти годах тюрьмы.