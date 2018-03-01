Крысин не явился на апелляцию – суд разрешил силовой привод

Сегодня, 17:53

Заседание суда отложено до 14:00 19 марта

Юрий Крысин. Фото: Facebook Евгения Закревская
Юрий Крысин. Фото: Facebook Евгения Закревская

В четверг, 1 марта, утром фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия "титушками" в феврале 2014 года – Юрий Крысин – не явился на суд по рассмотрению апелляции на условный приговор.

Об этом журналист и правозащитница Ольга Решетилова сообщила своей странице в Facebook.

"Здоровье Крысина резко ухудшилось. Об этом стало известно сегодня в 10:15", – рассказала она и добавила, что в зале суда было замечено до 15 видеокамер украинских телеканалов.

В ответ прокуратура попросила применить принудительный привод Крысина в суд, поскольку уважительная причина неявки представлена не была, зато были задокументированы попытки руководителя "титушек" уклониться от участия в судебном разбирательстве.

Как сообщила Решетилова, заседание отложено до 14:00 19 марта, а Нацполиция должна осуществить привод Крысина в суд.

В зале суда были слышны крики "Убийцу за решетку", а тем временем мать Веремия поблагодарила всех за внимание к делу и попросила прийти 19 марта.

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Несколько дней назад Крысина обнаружили в детском отделении Института сердца, где один из активистов облил его зеленкой.

Сам Крысин заявил журналистам, что "не прячется от судов и будет присутствовать на заседании 1 марта", а также "как спортсмен хочет проверить свое сердце".

Как известно, Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки Джалал Алиев, а Крысин принимал участие в нападении. Между тем, активисты утверждают, что в прокуратуре располагали целым рядом видеозаписей, которые показывали последовательность и согласованность действий "титушек", нападавших на участников Евромайдана вместе с Крысиным и Алиевым, который стрелял в Веремия.

После трехлетнего судебного процесса Шевченковский райсуд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы с отсрочкой приговора на два года.
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"Сегодня"

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