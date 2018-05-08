Кто готовил наемников "Вагнера" на Донбасс: СБУ опубликовала фото и данные офицеров РФ

Российские офицеры готовили вагнеровцев не только стрелять из артиллерии, но и управлять танками

Уже давно известно, что частные военные компании России действуют на Донбассе, а теперь Служба безопасности раскрыла российских офицеров, которые готовят наемников ЧВК "Вагнера" на фронт, сообщает пресс-служба СБУ.

Как рассказал глава спецслужбы Василий Грицак, СБУ установила 26 российских офицеров, которые с 2014 года осуществляют подготовку вагнеровцев. Они проводили с ними тактическую, огневую, инженерную и артиллерийскую подготовку, обучали экипажи танков, БМП, БТР и ПВО.

"Мы установили личность подполковника ВС РФ Олега Демьяненко, который непосредственно отвечает за подготовку так называемой ротной тактической группы "Карпаты", состоящей преимущественно из граждан Украины – участников бандформирований на Донбассе. Эта группа была сформирована для проведения разведывательно-террористической деятельности на территории Украины. Служба установила всех участников группы "Карпаты" в составе пятидесяти шести человек", – заявил он.

Напомним, Василий Грицак в ноябре прошлого года заявил об участии наемников ЧВК "Вагнер" в вооруженных конфликтах на Донбассе и Сирии. По его словам, СБУ установила 1 тыс. 587 человек – членов ЧВК, а всего их около 5 тыс. человек. Тренировочная база этой ЧВК расположена в Краснодарском крае РФ. По словам главы СБУ, "этот проект российских спецслужб позволяет кремлевским политикам уверенно говорить на публику и международному сообществу фразы "их (российских военных) там нет" или "мы их туда не посылали".

Также в СБУ раскрыли, как в России отбирают желающих для войны в Украине. В спецслужбе рассказали, где на Донбассе "отметились" наемники ЧВК "Вагнер" и кто пополняет их ряды.