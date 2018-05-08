Кто готовил наемников "Вагнера" на Донбасс: СБУ опубликовала фото и данные офицеров РФ

Вчера, 13:06

Российские офицеры готовили вагнеровцев не только стрелять из артиллерии, но и  управлять танками


Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Уже давно известно, что частные военные компании России действуют на Донбассе, а теперь Служба безопасности раскрыла российских офицеров, которые готовят наемников ЧВК "Вагнера" на фронт, сообщает пресс-служба СБУ.

Как рассказал глава спецслужбы Василий Грицак, СБУ установила 26 российских офицеров, которые с 2014 года осуществляют подготовку вагнеровцев. Они проводили с ними тактическую, огневую, инженерную и артиллерийскую подготовку, обучали экипажи танков, БМП, БТР и ПВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мы установили личность подполковника ВС РФ Олега Демьяненко, который непосредственно отвечает за подготовку так называемой ротной тактической группы "Карпаты", состоящей преимущественно из граждан Украины – участников бандформирований на Донбассе. Эта группа была сформирована для проведения разведывательно-террористической деятельности на территории Украины. Служба установила всех участников группы "Карпаты" в составе пятидесяти шести человек", – заявил он.

Напомним, Василий Грицак в ноябре прошлого года заявил об участии наемников ЧВК "Вагнер" в вооруженных конфликтах на Донбассе и Сирии. По его словам, СБУ установила 1 тыс. 587 человек – членов ЧВК, а всего их около 5 тыс. человек. Тренировочная база этой ЧВК расположена в Краснодарском крае РФ. По словам главы СБУ, "этот проект российских спецслужб позволяет кремлевским политикам уверенно говорить на публику и международному сообществу фразы "их (российских военных) там нет" или "мы их туда не посылали".

Также в СБУ раскрыли, как в России отбирают желающих для войны в Украине. В спецслужбе рассказали, где на Донбассе "отметились" наемники ЧВК "Вагнер" и кто пополняет их ряды.
Россия, сбу, Донбасс, офицеры, наемники, грицак, вагнер

Вы сейчас просматриваете новость "Кто готовил наемников "Вагнера" на Донбасс: СБУ опубликовала фото и данные офицеров РФ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Российские наемники. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

ЧВК "Вагнера" пригласили на парад 9 мая в Москве - СБУ

7 Мая, 15:25

Приглашением на парад Кремль пытается поднять боевой дух в вооруженном формировании, потрепанном в Украине и Сирии, считают в спецслужбе

США

Имитация боя наемников РФ с американцами. Фото: скриншот

В США показали ролик, как уничтожали российских наемников в Сирии

29 Апреля, 18:11

Кремль все время пытается скрыть свое присутствие в военных конфликтах, отмечают американские журналисты
Загрузка...

Россия

Российские наемники. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Россия вывезла три группы наемников из Сирии - Reuters

25 Апреля, 13:08

Журналисты узнали, что более 2000 российских контрактников воюют в Сирии на стороне войск президента страны Башара Асада

Другие страны

Фото: facebook.com/CITeam.org

Подозревают "вагнеровцев": российских наемников заметили в Африке

23 Апреля, 18:25

РФ отправила в Центральную Африку часть своих "гражданских инструкторов"
Загрузка...