Кто станет новым "языковым омбудсменом": в Минкульте назвали кандидатуру

Министерство культуры и информационной политики Украины предлагает назначить уполномоченным по защите государственного языка общественного деятеля Святослава Литинского. Ранее эту должность занимала Татьяна Монахова, однако она подала в отставку. Комиссия по отбору рекомендовала подать кандидатуру Литинского на рассмотрение правительства, передает DW.

Святослав Литинский – общественный деятель, известный защитник украинского языка. Он инициировал и выиграл много судебных дел по использованию украинского языка, в частности, в маркировке бытовой и электронной техники. Он также был первым гражданином Украины, который получил внутренний паспорт без русскоязычной страницы.

Напомним, что бывшая уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова в апреле решила уволиться.

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О том, что Татьяна Монахова назначена на должность языкового омбудсмена, стало известно в декабре прошлого года. Впрочем, тогда отмечалось, что у языкового защитника пока нет ни полномочий, ни офиса, ни подчиненных, к реальной работе правительственный уполномоченный сможет приступить только через полгода, когда будет избран секретариат.

Как известно, Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" официально вступил в силу в Украине 16 июля.

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