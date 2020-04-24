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"Языковой омбудсмен" Монахова подала в отставку

24 апреля, 16:26

Денис Беспалов

О том, что Татьяна Монахова назначена на должность языкового омбудсмена стало известно в декабре прошлого года

Татьяна Монахова сообщила, что подала в отставку с должности правительственного уполномоченного по защите государственного языка. Об этом она написала у себя в Facebook.

"Надо найти силы вовремя осознать, что двери, которые просто нарисованы на кирпичной стене, не открываются. Но это был яркий, полезный, незабываемый период в жизни. Мне кажется, за это время я получила несколько новых профессий", - прокомментировала она свое решение.

О том, что Татьяна Монахова назначена на должность языкового омбудсмена стало известно в декабре прошлого года. Впрочем, тогда отмечалось, что у языкового защитника пока нет ни полномочий, ни офиса, ни подчиненных, к реальной работе правительственный уполномоченный сможет приступить только через пол года, когда будет избран секретариат, куда можно будет жаловаться на языковые притеснения.

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Напомним, что Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" официально вступил в силу в Украине 16 июля. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

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украинский язык омбудсмен государственный язык

Источник: Сегодня

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