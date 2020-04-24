"Языковой омбудсмен" Монахова подала в отставку

Татьяна Монахова сообщила, что подала в отставку с должности правительственного уполномоченного по защите государственного языка. Об этом она написала у себя в Facebook.
"Надо найти силы вовремя осознать, что двери, которые просто нарисованы на кирпичной стене, не открываются. Но это был яркий, полезный, незабываемый период в жизни. Мне кажется, за это время я получила несколько новых профессий", - прокомментировала она свое решение.
О том, что Татьяна Монахова назначена на должность языкового омбудсмена стало известно в декабре прошлого года. Впрочем, тогда отмечалось, что у языкового защитника пока нет ни полномочий, ни офиса, ни подчиненных, к реальной работе правительственный уполномоченный сможет приступить только через пол года, когда будет избран секретариат, куда можно будет жаловаться на языковые притеснения.
Напомним, что Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" официально вступил в силу в Украине 16 июля. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.
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