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  1. Последние новости Украины

Кулеба рассказал, смогут ли украинцы летать в Европу летом

6 мая, 10:36

Сергей Мартынец

Только внутренние рейсы могут пустить в Украине

Фото: МАУ/Facebook

Фото: МАУ/Facebook

Мир еще не готов к возобновлению авиасообщения. И украинцы точно еще не смогут летом полететь в другие страны, хотя внутренние перелеты могут и открыть. Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, летом очень осторожно попробуют начать возвращение авиасообщения внутри страны.

"С международным сложнее, ибо решение зависит не только от нас. Некоторые страны Европы, ЕС, которые являются классическими туристическими направлениями, сейчас сами ломают голову, как это все урегулировать. Но скажу одно – летом полноценного возобновления авиасообщения международного не будет", – сказал Кулеба.

Министр добавил, что Украина рассчитывает на то, что мир начнет приходить в себя примерно с сентября.

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Напомним, что еще с 17 марта Украина закрыла регулярное авиасообщение с другими странами на период карантина. Это привело не только к проблемам у авиакомпаний, но и тысячи украинцев застряли за границей и их пришлось вывозить специальными рейсами. В связи с этим "накрылись" и путешествия украинцев. Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказывал, когда реалистично поехать в отпуск в 2020 году.

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перелеты авиасообщение Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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