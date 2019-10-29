Купюра в одну тысячу: как отличить подделку и почему ее боятся продавцы – видео эксперимента "Сегодня"

У купюры - несколько степеней защиты, однако не все продавцы готовы брать "незнакомую бумажку"

Фото: пресс-центр НБУ

На днях Нацбанк ввел в обращение новую банкноту самого крупного номинала – 1000 гривен. В Нацбанке утверждают, что новая банкнота надежно защищена от подделки, так как имеет более 20 элементов защиты. И все же, как оказалось, многие продавцы пока опасаются брать в уплату за свой товар столь крупные деньги, особенно если покупка стоит недорого и надо дать много сдачи. Как журналисты сайта "Сегодня" пытались рассчитаться новой тысячей и что из этого получилось – смотрите в нашем видео:

Читайте также: Эксклюзивный репортаж "Сегодня": как украинцы реагируют на новую купюру в 1000 гривен

Между тем степеней защиты у "Яшиной тысячи" – больше, чем у любой другой гривневой купюры. Для сравнения: у банкноты 1 грн всего 6 элементов защиты (водяной знак, специальная лента, микротексты и т. д.), у банкноты 100 грн -18.

Реклама

Как разъяснили в НБУ, для проверки подлинности тысячегривневой банкноты в первую очередь надо обращать внимание на два самых современных элемента защиты – оптически переменных. Это элемент SPARK в виде цветка-кристалла, расположенный справа от портрета украинского ученого с мировым именем Владимира Вернадского. При рассматривании банкноты под разными углами цветок постепенно меняет цвет от золотистого до нефритового и наоборот. Другой суперэлемент защиты – "оконная" лента, частично введенная в толщу бумаги банкноты. На ленте переливаются номинал в цифрах и тризуб – малый герб Украины.

По словам главы НБУ Якова Смолия, главное преимущество тысячегривневки для населения – повышение удобства расчетов. Смолий напомнил, что предыдущую банкноту высокого номинала ввели в обращение 13 лет назад, в 2006 году, когда цены были намного ниже. А мы добавим, что курс доллара тогда был 5 гривен, а не 25 гривен.

В тренде Туристам ничего не грозит: что нужно знать о закрытии посольства Израиля

Напомним, последний раз банкнота высокого номинала – 500 гривен – была введена в обращение 13 лет назад.

Как мы сообщали ранее, купюра в 1000 гривенбыла введена в оборот 25 октября. Также у нас ходят "бумажки" номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а новую денежку презентовали четыре месяца назад, чтобы люди к ней присмотрелись. За это время острословы уже успели назвать банкноту "Яшина тысяча" – по имени главы Нацбанка Якова Смолия и по созвучной, хотя и отдаленной аналогии с пресловутой "Юлиной тысячей".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама