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Лазейка в законодательстве: министр объяснил запрет полетов в Россию

Сегодня, 19:05

Глава МВД считает, что прямые нерегулярные авиарейсы между со страной-агрессором угрожают безопасности Украины

Фото: Pixabay
Лазейка в законодательстве: министр объяснил запрет полетов в Россию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4d9/556/5ca4d95563c77.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4d9/556/5ca4d95563c77.jpg Украина Глава МВД считает, что прямые нерегулярные авиарейсы между со страной-агрессором угрожают безопасности Украины

Целью запрета прямых нерегулярных авиарейсов между Украиной и Россией была защита государственной безопасности путем предотвращения авиасообщения между Украиной и государством-агрессором, заявил сегодня на заседании правительства глава МВД Арсен Аваков.

"Во исполнение требований Закона Украины "О санкциях", решения СНБО в отношении ряда авиакомпаний РФ применены меры в виде частичного или полного ограничения, прекращения транзитов ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. В то же время указанные запреты не распространялись на нерегулярные рейсы между Украиной и Российской Федерацией, осуществляемые зарегистрированными в РФ воздушными судами, что создает угрозу национальной и общественной безопасности и порядка", – заявил министр внутренних дел.

По словам Авакова, народный депутат Украины и кандидат в президенты Юрий Бойко полетел на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, получив разрешение от ФСБ на прямой перелет Киев-Москва.

Таким образом, он воспользовался лазейкой в украинском законодательстве, чтобы закрыть которую Аваков и предложил свою инициативу.


Напомним, авиасообщение между Украиной и Россией прекратилось с 25 октября 2015 года из-за санкций, введенных обеими сторонами против украинских и российских авиакомпаний. Стороны вели переговоры о возможном пересмотре этого решения, однако оно остается в силе.

В ноябре 2018 года "Сегодня" писали, что российские самолеты продолжают летать в оккупированный Крым, а ЕС не расширяет санкции против российских авиакомпаний из-за шантажа. Подробнее читайте в статье: "Европа продолжает принимать российские самолеты из оккупированного Крыма".

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Тег Россия, полеты, авиакомпания

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