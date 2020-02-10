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Легализация наемников: в Раде появился законопроект о частных военных компаниях

10 февраля, 14:29

Украинцам с опытом боевых действий может найтись работа наемника

/ Фото: Минобороны Украины

Недавно правительство упростило получение гражданства для воинов-добровольцев, а теперь в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3005 о военно-консалтинговой деятельности, что предполагает легализацию частных военных компаний (ЧВК) в Украине. Автором документа является депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

В пояснительной записке отмечается, что за годы войны на Донбассе в Украине появились высокопрофессиональные специалисты в военной сфере. С целью дальнейшего надлежащего применения своих специальных навыков и умений, официального трудоустройства и их материального обеспечения возникает необходимость законодательного урегулирования военно-консалтинговой деятельности.

В общем, под военно-консалтинговой деятельностью подразумевается предоставление государствам, юридическим или физическим лицам за пределами Украины услуг военного или охранного характера. Закон вводит Единый государственный реестр огнестрельного оружия и боеприпасов, устройств, патронов к нему, которое находится у субъектов военно-консалтинговой деятельности, а также четкие требования по контролю за оборотом такого оружия и боеприпасов.

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Законопроект предлагает следующее:

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  • создание возможностей эффективной реализации ветерана войны на Донбассе, бывшими военнослужащими и бывшими работниками правоохранительных органов гарантированного Конституцией Украины права на труд;
  • обеспечение прав и законных интересов учредителей и участников субъекта военно-консалтинговой деятельности;
  • обеспечение государственного контроля за осуществлением военно-консалтинговой деятельности;
  • развития и совершенствования сферы оказания услуг военного характера.

Законопроект состоит из девяти разделов и нормирует правоотношения в сферах военно-консалтинговой деятельности, начиная от порядка создания ЧВК, получения последним лицензии на предоставление услуг военного или охранного характера, оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, устройств и патронов к нему, особенности государственного и общественного контроля за деятельностью субъектов военного-консалтинговой деятельности, заканчивая гарантиями социальной и правовой защиты их участников, основателя и персонала.

Закон вводит жесткие условия приобретения лицом права осуществлять деятельность ЧВК путем создания соответствующего субъекта хозяйственной коммерческой деятельности. Особенностью деятельности такого субъекта является его направление на внешние рынки и запрет осуществлять военно-консалтинговую деятельность на территории Украины. Это связано с законодательной неурегулированностью вопроса оборота оружия в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", с 1 января этого года вступил в силу закон, согласно которому воины-добровольцы смогут получить УБД. В законе прописаны определенные условия для получения статуса участника боевых действий тем бойцам, которые защищали Украину на Донбассе от российской агрессии не в составе ВСУ.

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Верховная Рада законопроект ЧВК

Источник: Сегодня

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