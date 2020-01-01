Воины-добровольцы смогут получить УБД: вступил в силу закон

Фото: facebook.com/mva.gov.ua

Закон о статусе участника боевых действий для добровольцев с сегодняшнего дня вступает в силу. Теперь бойцы, которые защищали Украину от российского агрессора на Донбассе не в составе ВСУ, получат корочку и соответствующие социальные гарантии.

Согласно новому закону, государство гарантирует право на статус ветерана войны определенной категории лиц, которые в составе добровольческих формирований, не вошедших в состав официальных воинских формирований (ВСУ, Нацгвардии и других силовых структур), принимали непосредственное участие в антитеррористической операции. В Верховной Раде сетовали на то, что ранее добровольцы оставались социально незащищенными и лишены соответствующих государственных гарантий и льгот, несмотря на то, что де-факто являются участниками боевых действий.

По экспертным оценкам, в Украине около трех тысяч добровольцев без статуса участника боевых действий. Закон поможет соблюсти правовую и социальную справедливость для каждого участника боевых действий российско-украинской войны.

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Теперь же этими добровольцами дополняется перечень лиц в законе, которые не менее 30 календарных дней (подряд или в совокупности за все время нахождения на Донбассе) принимали участие в АТО во взаимодействии с украинской армией и силовыми структурами. Стоит отметить, что данное положение не распространяется на волонтеров.

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Решение о предоставлении статуса УБД принимается межведомственной комиссией. Основанием для предоставления соответствующего статуса добровольцу являются следующие документы:

справка от воинской части о периоде непосредственного участия в боевых действиях в рамках антитеррористической операции;

выписка из приказа Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины о привлечении лица к АТО, или выписка из приказа Генштаба ВСУ, или выписки из приказов командующего Объединенными силами, командиров оперативно-тактических группировок о прибытии (отбытии) в (из) район АТО.

В случае невозможности предоставить вышеуказанные документы, для определения воина добровольцем, принимавшим участие в АТО вне состава ВСУ, необходимы показания не менее трех свидетелей. То же условие и для подтверждения получения ранения, контузии или другого повреждения. Отмечается, что учитываются свидетельства тех лиц, которые уже имеют статус УБД и документальное подтверждение участия в АТО именно в тот период, за который они свидетельствуют в отношении добровольца.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях правительство упростило получение гражданства для воинов-добровольцев. Теперь соответствующие лица будут иметь право получить вид на жительство в Украине на время участия в конфликте с российским агрессором.

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