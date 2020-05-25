Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,76
29,17
  1. Последние новости Украины

"Лес в смартфоне": теперь каждый украинец может определить, законно ли рубят деревья

25 мая, 16:16

Екатерина Степаненко

Лесники разработали мобильное приложение, с помощью которого хотят противостоять черным лесорубам

Теперь каждый украинец может проверить, законно ли рубят деревья в лесу, в котором он оказался, и оказать противодействие черным лесорубам. Сделать это можно в мобильном приложении, которое разработали лесники.

Съемочная группа новостей "Сегодня" вместе с лесниками отправляется в рейд по одному из лесничеств Черкасской области . Пять минут, и встречаем небольшую вырубку. Лесорубов и техники на месте нет, только аккуратно сложенные бревна. С бирками – отмечает лесничий:

"Можно проверить сорт, длину, диаметр колодки, то есть законность принятой древесины".

Если же бревна не маркированы, следует искать рядом специальный столбик.

"В данном случае здесь есть и квартал, и выделение, и вид рубки, то есть проходная рубка. И площадь этой рубки", – говорит лесничий.

Реклама

Если нет такого столбика на участке, то поможет мобильное приложение "Лес в смартфоне". Его разработало Госагентство лесных ресурсов. Онлайн-карта легальных рубок уже работает в двадцати трех областях Украины. Нужен только смартфон с доступом к интернету и включенная геолокация. Для определения законности вырубки, нужно зайти на сайт lk.ukrforest.com, перейти на вкладку "Карта" и нажать "Определить мое местонахождение". Приблизить изображение, чтобы узнать, где вы находитесь и выбрать точку. На экране сразу появится информация о лесхозе, выделеннлй под вырубку площади, подрядчике и прочее. Благодаря мобильному приложению узнаем, что это – проходная вырубка, вполне легальна. Пилят больные и сухие деревья, чтобы улучшить качество леса.

Если вы убедились, что лес рубят незаконно, обращайтесь в ближайшее лесничество. Или же звоните в полицию по телефону – 102.

Лесоводы рассказывают, что это мобильное приложение поможет общественности контролировать лесозаготовку в своем районе.

"Человек, которого действительно волнует этот вопрос, может в любой момент проверить законность рубки благодаря этому приложению, это раз. Во-вторых, он может обратиться к нам, подойти", – говорит Павел Мищенко, лесничий.

В лесоводстве уверены, что так количество незаконных вырубок уменьшится. А ведь только с начала года "черные лесорубы" Черкасской области нанесли ущерб государству более чем на миллион гривен.

Реклама

При этом браконьеров не смущает даже уникальность деревьев, которые они вырубают. Напомним, ранее мы писали о том, как "черные лесорубы" уничтожили полсотни вековых дубов в Черкасской области. Полиция насчитала 700 тысяч гривен убытков.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вырубка лес леса вырубка леса приложение черные лесорубы лесорубы

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 25 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 25 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 25 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 25 мая и все подробности из регионовУкраина
В Киеве нашли застреленным народного депутата
В Киеве нашли застреленным народного депутатаПолитика
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)Украина
"Черный день" для оккупантов: 11 убитых и раненых за суткиДонбасс
Выстрелил над головой, а потом несколько раз изнасиловал: подробности скандала в полиции Кагарлыка
Выстрелил над головой, а потом несколько раз изнасиловал: подробности скандала в полиции КагарлыкаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...