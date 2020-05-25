"Лес в смартфоне": теперь каждый украинец может определить, законно ли рубят деревья

Теперь каждый украинец может проверить, законно ли рубят деревья в лесу, в котором он оказался, и оказать противодействие черным лесорубам. Сделать это можно в мобильном приложении, которое разработали лесники.

Съемочная группа новостей "Сегодня" вместе с лесниками отправляется в рейд по одному из лесничеств Черкасской области . Пять минут, и встречаем небольшую вырубку. Лесорубов и техники на месте нет, только аккуратно сложенные бревна. С бирками – отмечает лесничий:

"Можно проверить сорт, длину, диаметр колодки, то есть законность принятой древесины".

Если же бревна не маркированы, следует искать рядом специальный столбик.

"В данном случае здесь есть и квартал, и выделение, и вид рубки, то есть проходная рубка. И площадь этой рубки", – говорит лесничий.

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Если нет такого столбика на участке, то поможет мобильное приложение "Лес в смартфоне". Его разработало Госагентство лесных ресурсов. Онлайн-карта легальных рубок уже работает в двадцати трех областях Украины. Нужен только смартфон с доступом к интернету и включенная геолокация. Для определения законности вырубки, нужно зайти на сайт lk.ukrforest.com, перейти на вкладку "Карта" и нажать "Определить мое местонахождение". Приблизить изображение, чтобы узнать, где вы находитесь и выбрать точку. На экране сразу появится информация о лесхозе, выделеннлй под вырубку площади, подрядчике и прочее. Благодаря мобильному приложению узнаем, что это – проходная вырубка, вполне легальна. Пилят больные и сухие деревья, чтобы улучшить качество леса.

Если вы убедились, что лес рубят незаконно, обращайтесь в ближайшее лесничество. Или же звоните в полицию по телефону – 102.

Лесоводы рассказывают, что это мобильное приложение поможет общественности контролировать лесозаготовку в своем районе.

"Человек, которого действительно волнует этот вопрос, может в любой момент проверить законность рубки благодаря этому приложению, это раз. Во-вторых, он может обратиться к нам, подойти", – говорит Павел Мищенко, лесничий.

В лесоводстве уверены, что так количество незаконных вырубок уменьшится. А ведь только с начала года "черные лесорубы" Черкасской области нанесли ущерб государству более чем на миллион гривен.

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При этом браконьеров не смущает даже уникальность деревьев, которые они вырубают. Напомним, ранее мы писали о том, как "черные лесорубы" уничтожили полсотни вековых дубов в Черкасской области. Полиция насчитала 700 тысяч гривен убытков.

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