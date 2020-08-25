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Лето не отступает: синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды

25 августа, 12:08

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплый фронт вытеснит дожди

В Украину идет фронт высокого атмосферного давления, который влечет за собой сухую погоду.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в среду, 26 августа, на западе и севере страны составит 20-25 градусов тепла. А вот на юге, востоке и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой) ожидается 25-30 градусов с отметкой плюс.

Кроме того, в Киеве завтра без осадков, около 23-24 градусов тепла. Там потеплеет в ближайшие выходные.

"Не унывайте, осень еще возится, упаковывая чемоданы, а мы еще не просто погреемся, но и успеем снова поворчать на жару", – подытожила Диденко.

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Ранее мы сообщали, что Киев и пригород утром во вторник, 25 августа, накрыли дожди. При этом после ливня в Ирпене подтоплены ряд улиц и подземных переходов.

Тем временем, в центре столицы ливневки уже не справляются с небольшими осадками:

Видео: Сегодня

Также напомним, в Луцке прошел сильный ливень с грозой. За несколько минут улицы превратились в реки. Сообщается, что в центральной части города образовались лужи, но больше всего пострадала улица Конякина.

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погода регионы тепло синоптики лето жара Украина
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