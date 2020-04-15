Ляшко: 10 тысяч больных COVID-19 к концу апреля – это нормально

Динамика роста количества зараженных коронавирусом в Украине ниже, чем в соседних странах, отметил Ляшко

К концу апреля в Украине может быть около 10 тысяч заболевших COVID-19, это нормальный показатель. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, который ранее объяснил, почему в стране не закрыли церкви, передает "Новое время".

"Нормально, если мы к концу апреля выйдем на 10 тысяч", – сказал он.

Виктор Ляшко также отметил, что динамика роста количества зараженных коронавирусом в Украине ниже, чем в соседних странах.

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"От 100 до 1 тыс. и от 1 тыс. до 10 тыс. мы идем медленнее, чем другие страны, даже наши соседи из Европейского союза. Это и есть эффект превентивных мер. Например, от 100 до 1 тыс. мы прошли за девять дней. Италия – за пять дней. Теперь давайте посмотрим, за какое время мы пройдем от 1 тысячи до 10 тыс. Испания, Италия прошли за пять-семь дней, а от 10 тыс. до 20 тыс. и т. д. проходят быстрее и быстрее. Потому что растет число контактов. У нас первая тысяча (у кого обнаружен COVID-19) была 4 апреля", – сказал главный санврач.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 3 764 случаев COVID-19, 108 умерли.

Более подробно читайте в материале: "Коронавирус в Украине: статистика за 15 апреля и все подробности из регионов".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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