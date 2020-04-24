Ляшко доволен карантином: Есть вспышки, но пикового роста нет

Благодаря карантину, который в Украине продлили до 11 мая, удалось не допустить массового заражения коронавирусом. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Я доволен тем, как работает карантин в Украине, мы сегодня имеем такой рост количества случаев заболевания COVID-19, с которым справляется система здравоохранения", - сказал Ляшко.

Впрочем, как отметил Виктор Ляшко, определенные нарушения карантина присутствуют.

"Мы фиксируем определенные нарушения карантинных мероприятий, которые дают определенные всплески, но не пиковые нагрузки и не пиковый рост, которые выходят за пределы допустимого нами пикового роста. Поэтому и продлены карантинные мероприятия до 11 числа, поскольку были определенные нарушения карантинных мероприятий, которые могут давать свой результат", – добавил он.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 7 170 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 504 человека, умерли 187.

Ранее президент Владимир Зеленский озвучил условия "плавного" выхода из карантина.

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