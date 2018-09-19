Ляшко: На лекарства для онкобольных в бюджете надо предусмотреть миллиард гривен

На базе Одесского областного онкодиспансера открылся центра радиоизотопной диагностики. Теперь здесь ежедневно смогут бесплатно обследоваться 10-15 человек и определять рак на ранней стадии. Это первое и пока единственное на юге Украины отделение изотопной диагностики онкологических заболеваний.

На открытии центра присутствовал лидер РПЛ Олег Ляшко, который, по его словам, приложил максимум усилий для того, чтобы в медучреждениях по всей Украине устанавливалось современное оборудование.

В частности, по словам Ляшко, он добился, чтобы при двух онкодиспансерах в Чернигове и Запорожье открылись отделения с линейными ускорителями – сверхсовременным оборудованием для эффективного лечения онкозаболеваний. Такое же оборудование должно появиться и в Одессе, – решительно заявил Ляшко.

"Давайте объединим усилия и сделаем все, чтобы в Одесском онкодиспансере был линейный ускоритель в следующем году. Я также подключаюсь к работе. В Чернигове он был установлен за 7 месяцев. Сейчас мы такой же линейный ускоритель делаем в Запорожской области, выделено уже 40 млн гривен, общая стоимость – 120 млн гривен. Если объединить усилия городского, областного, государственного бюджета, неравнодушных людей-благотворителей – можно приобрести это современное оборудование, благодаря которому тысячам жителей Юга Украины будет спасена жизнь", – отметил Ляшко.

По статистике, ежегодно у 100 тысяч украинцев диагностируют рак. При этом, обеспеченность лекарствами онкобольных из госбюджета составляет лишь 6%.

Олег Ляшко инициирует возобновление бесплатных профосмотров, чтобы диагностировать и лечить рак на ранних стадиях. Но главное, как уже сообщалось, политик требует снизить цены на лекарства и усилить уголовную ответственность за их подделку, и чтобы лекарства онкобольным, на которые у многих людей нет денег, давали бесплатно.

"Я сейчас добиваюсь, чтобы в бюджете на следующий год было предусмотрено минимум миллиард гривен за счет государственного бюджета на приобретение лекарств от онкологии, чтобы это были государственные программы финансирования. Помощь онкобольным – это социальная обязанность государства. Когда человек умирает из-за того, что у него копеечная зарплата и пенсия, и он не может купить себе лекарства – это неправильно. Поэтому это обязанность государства – финансировать программы по онкологии и другим тяжелым заболеваниям, и таким образом, спасать жизни людей", – подчеркнул лидер Радикальной партии.

Политик также пообещал добиваться снижения цен на лекарства для всех украинцев.

"Я добиваюсь восстановления государственного контроля за ценами, ограничения рентабельности, чтобы не продавали за космические деньги лекарства... Также добиваюсь отмены НДС на лекарства и расширения перечня медикаментов по программе "Доступные лекарства". Сейчас дают некоторые сердечно-сосудистые препараты, от диабета. Я добиваюсь, чтобы в этот перечень добавили лекарства от онкологии. Чтобы вы меньше платили, в долги не влезали и хочу, чтобы вы выздоровели", – рассказал Ляшко.

Напомним, лидер Радикальной партии, народный депутат Олег Ляшко рассказал, зачем идет в президенты и как собирается навести порядок.