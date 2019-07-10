Ляшко запустит петицию Зеленскому о параде на День Независимости

Лидер Радикальной партии призвал украинцев поддержать электронное обращение к президенту

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко приветствовал инициативу добровольцев о проведении военного парада в Киеве вместо отмененного президентом Владимиром Зеленским официального чествования Дня Независимости в столице и призвал украинцев поддержать его петицию к главе государства.

"Это парад чести, славы, гордости за украинскую армию", – заявил политик в видеобращении на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы зарегистрируем петицию на сайте президента с требованием издать указ о проведении военного парада. Весь мир и украинский народ должны воздать почести нашим военным, нашим защитникам, нашим воинам, которые защищают Украину", – заявил он, добавив, что никто не может запретить украинскому народу сказать добрые слова в адрес армии.

Он призвал украинцев поддержать петицию и выразил уверенность, что за несколько дней будет собрано необходимое количество голосов, нужных для рассмотрения электронного обращения.





Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Зеленский заявил: в 2019 году на День Независимости не будет военного парада. А 300 млн гривен, которые должны были уйти на организацию парада – уйдут на премии украинским бойцам.

Как сообщалось, в 2018 году на День Независимости в Киеве прошел один из крупнейших военных парадов за последние годы – в нем приняли участие около 4500 военных и 250 единиц техники. На параде отмаршировали 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира – всего 300 человек.

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