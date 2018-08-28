Ляшко объяснил, как Украина может сорвать планы Кремля на Азовском море

Сегодня, 15:36

Москва пытается блокировать и дестабилизировать Приазовский регион, говорит политик

Фото: Facebook Олега Ляшко
Фото: Facebook Олега Ляшко

Блокируя судоходство в Азовском море, Россия преследует совершенно конкретную цель, – прекратить грузовое морское сообщение портов Мариуполя и Бердянска.

Об этом лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, следствием этого станет остановка работы металлургических предприятий и портов, – массовое недовольство местных жителей из-за потери работы и социально-экономическая дестабилизация региона Приазовья.

"Я надеюсь, что украинская власть четко осознает все риски для безопасности и экономики страны от фактически блокады Азова и уже принимает все возможные меры, чтобы сорвать реализацию этих планов. Но очевидно, что военного решения проблемы нет, пока нет прямой военной агрессии; я не верю, что наши (военные) будут стрелять ракетами по российским военным кораблям, которые блокируют грузовые суда", – заявил политик.

Он обратился к правительству и СНБО безотлагательно принять меры для установления равноценного сообщения с Мариуполем в случае окончательного блокирования морского пути.

План Ляшко предусматривает, в частности:

1. Реконструкцию и расширение железнодорожного сообщения с Мариуполем и Бердянском.

"То, что сейчас делает "Укрзализныця" на участке Камыш-Заря – Волноваха – совершенно недостаточно ни финансово, ни организационно!", – подчеркивает политик.

2. Капитальный ремонт (с расширением количества полос) автотрассы Запорожье – Мариуполь.

3. Восстановление авиационного сообщения с Мариуполем и Бердянском.

"В Мариуполе аэропорт есть, в Бердянске надо реконструировать, но полоса там осталась", – напомнил Ляшко.

По его мнению, видение стратегической перспективы, решительные упреждающие действия позволят сорвать планы Кремля по блокированию и дестабилизации Приазовского региона, не допустить остановки стратегических для экономики Украины предприятий и массовой безработицы.

"Блокирование сегодня Азовского моря – это как блокирование два года назад Донбасса, от которого выиграли все наши враги, а проиграла Украина. Делать такие стратегические ошибки снова – недопустимая роскошь и глупость", – резюмировал лидер Радикальной партии.

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Ранее МИД Украины заявил, что Киев не будет разрывать соглашение с Россией по Азовскому морю, так как Москва может заявить о территориальном споре с Украиной.

Отметим, что вопрос о денонсации соглашения стали все чаще задавать в Украине после начала агрессии российского флота и блокирования украинских портов.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему Украина проспала ползучую аннексию Азова Россией. Эксперты говорят, что действия Москвы в Азовском море нужно немедленно нейтрализовать, сохранив право Украины на коммерческий транзит через Керченский пролив.
азовское море, ляшко, блокада

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Источник:

"Сегодня"

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