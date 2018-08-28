Ляшко объяснил, как Украина может сорвать планы Кремля на Азовском море
Москва пытается блокировать и дестабилизировать Приазовский регион, говорит политик
Блокируя судоходство в Азовском море, Россия преследует совершенно конкретную цель, – прекратить грузовое морское сообщение портов Мариуполя и Бердянска.
Об этом лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко пишет на своей странице в Facebook.
По его словам, следствием этого станет остановка работы металлургических предприятий и портов, – массовое недовольство местных жителей из-за потери работы и социально-экономическая дестабилизация региона Приазовья.
"Я надеюсь, что украинская власть четко осознает все риски для безопасности и экономики страны от фактически блокады Азова и уже принимает все возможные меры, чтобы сорвать реализацию этих планов. Но очевидно, что военного решения проблемы нет, пока нет прямой военной агрессии; я не верю, что наши (военные) будут стрелять ракетами по российским военным кораблям, которые блокируют грузовые суда", – заявил политик.
Он обратился к правительству и СНБО безотлагательно принять меры для установления равноценного сообщения с Мариуполем в случае окончательного блокирования морского пути.
План Ляшко предусматривает, в частности:
1. Реконструкцию и расширение железнодорожного сообщения с Мариуполем и Бердянском.
"То, что сейчас делает "Укрзализныця" на участке Камыш-Заря – Волноваха – совершенно недостаточно ни финансово, ни организационно!", – подчеркивает политик.
2. Капитальный ремонт (с расширением количества полос) автотрассы Запорожье – Мариуполь.
3. Восстановление авиационного сообщения с Мариуполем и Бердянском.
"В Мариуполе аэропорт есть, в Бердянске надо реконструировать, но полоса там осталась", – напомнил Ляшко.
По его мнению, видение стратегической перспективы, решительные упреждающие действия позволят сорвать планы Кремля по блокированию и дестабилизации Приазовского региона, не допустить остановки стратегических для экономики Украины предприятий и массовой безработицы.
"Блокирование сегодня Азовского моря – это как блокирование два года назад Донбасса, от которого выиграли все наши враги, а проиграла Украина. Делать такие стратегические ошибки снова – недопустимая роскошь и глупость", – резюмировал лидер Радикальной партии.
Ранее МИД Украины заявил, что Киев не будет разрывать соглашение с Россией по Азовскому морю, так как Москва может заявить о территориальном споре с Украиной.
Отметим, что вопрос о денонсации соглашения стали все чаще задавать в Украине после начала агрессии российского флота и блокирования украинских портов.
Сайт "Сегодня" разбирался, почему Украина проспала ползучую аннексию Азова Россией. Эксперты говорят, что действия Москвы в Азовском море нужно немедленно нейтрализовать, сохранив право Украины на коммерческий транзит через Керченский пролив.
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