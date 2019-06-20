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Ляшко рассказал, какие зарплаты будут у сотрудников офиса президента

20 июня, 20:47

Чиновник офиса президента не должен получать 100 тысяч гривен, считает политик

Фото: Сегодня

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подсчитал, сколько будут получать чиновники реорганизованной Администрации президента. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Размер ежемесячной надбавки генерального директора директората – 35000 гривен, его заместителя – 33800 гривен. Коэффициент окладов руководителей директората, руководителей патронатных служб, советников президента и пресс-секретарей равен 4,46. Если у них минимальный оклад 10000 гривен, он умножается на коэффициент 5, и еще плюс 40 000 надбавки, то это означает, что зарплата руководителя директората составит 100 000 гривен", – рассказал Ляшко.

По его словам, из бюджета на это пойдут огромные средства.

"Сократил 20 человек, а зарплаты поднял до 100 000. Где взять деньги, чтобы платить такие зарплаты чиновникам офиса президента, когда нет средств на людей с инвалидностью, чернобыльцев, пенсионеров, рабочих людей?", – задал вопрос политик.

Ляшко требует от нового президента отменить решение о повышении зарплат чиновникам своего офиса и немедленно урегулировать вопросы оплаты труда руководителей госучреждений.

"Не может такого быть, что руководитель "Нафтогаза" получает 10 млн гривен зарплаты в месяц, чиновник офиса президента – 100 тысяч гривен, а миллионы людей выживают на минимальные зарплаты и пенсии", – заявил Ляшко, предложив снизить зарплаты чиновников, а деньги – направить на увеличение зарплат рабочих людей.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский показал, куда собирается переезжать из АП. Он вместе со своими помощниками представит проект Офиса президента, который будет размещен в Украинском доме на Европейской площади в Киеве.

Также сообщалось, какой будет структура Офиса президента, который станет заменой нынешней Администрации президента.


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Тег Нафтогаз, зарплата, Ляшко, Зеленский

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