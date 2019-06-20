Ляшко рассказал, какие зарплаты будут у сотрудников офиса президента
Чиновник офиса президента не должен получать 100 тысяч гривен, считает политик
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подсчитал, сколько будут получать чиновники реорганизованной Администрации президента. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
"Размер ежемесячной надбавки генерального директора директората – 35000 гривен, его заместителя – 33800 гривен. Коэффициент окладов руководителей директората, руководителей патронатных служб, советников президента и пресс-секретарей равен 4,46. Если у них минимальный оклад 10000 гривен, он умножается на коэффициент 5, и еще плюс 40 000 надбавки, то это означает, что зарплата руководителя директората составит 100 000 гривен", – рассказал Ляшко.
По его словам, из бюджета на это пойдут огромные средства.
"Сократил 20 человек, а зарплаты поднял до 100 000. Где взять деньги, чтобы платить такие зарплаты чиновникам офиса президента, когда нет средств на людей с инвалидностью, чернобыльцев, пенсионеров, рабочих людей?", – задал вопрос политик.
Ляшко требует от нового президента отменить решение о повышении зарплат чиновникам своего офиса и немедленно урегулировать вопросы оплаты труда руководителей госучреждений.
"Не может такого быть, что руководитель "Нафтогаза" получает 10 млн гривен зарплаты в месяц, чиновник офиса президента – 100 тысяч гривен, а миллионы людей выживают на минимальные зарплаты и пенсии", – заявил Ляшко, предложив снизить зарплаты чиновников, а деньги – направить на увеличение зарплат рабочих людей.
Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский показал, куда собирается переезжать из АП. Он вместе со своими помощниками представит проект Офиса президента, который будет размещен в Украинском доме на Европейской площади в Киеве.
Также сообщалось, какой будет структура Офиса президента, который станет заменой нынешней Администрации президента.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Ляшко рассказал, какие зарплаты будут у сотрудников офиса президента". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ляшко потребовал ужесточить наказание для педофилов
Радикал обратился к Раде с требованием неотложно принять закон об открытом реестре педофилов и закон о химической кастрации педофилов
Ляшко призвал Зеленского не искать причин, а подписать закон об импичменте
Народный депутат Олег Ляшко уверен, президент Украины не должен ветировать закон об импичменте, как это делали до него