В Украине растет эпидемия COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

В Украине все больше зараженных, каждые сутки около тысячи новых больных

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране. Глава ведомства Максим Степанов сообщит последние данные по коронавирусу. Потом выступит его заместитель, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Реклама

Напомним, по состоянию на утро 3 августа в Украине было зафиксировано 990 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 13. За воскресенье выздоровели 333 человека. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили во Львовской области – 138.

Как известно, с 1 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Ограничительные меры продлены до конца месяца. Украину будут делить на зоны ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная") в зависимости от эпидемиологической ситуации. Для определения, к какой из зон принадлежит тот или иной регион, будут применяться следующие показатели: заполненность в больницах – не более 50% койко-мест, среднее количество проведенных тестов – не менее 24 на 100 тысяч населения, коэффициент выявления случаев инфицирования – не более 11%, показатель динамики роста случаев инфицирования – не более 10%. Переход в ту или иную зону будет происходить при превышении показателей пять дней подряд.

Реклама

А тем временем на западе страны пару городов "бунтуют" из-за того, что их уже определили в "красную" зону. Так, в Тернополе соберется городской совет и будет рассматривать законность определения города "красным", а пока все работает в обычном режиме. А вот в Луцке собираются признать решение о "красной" зоне неконституционным.

Відео: Сергій Надал, Facebook

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама