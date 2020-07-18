Ляшко рассказал, когда в Украине появится вакцина от коронавируса

В Украине вакцина от COVID-19 появится не раньше весны 2021 года. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Когда мы говорим о вакцине против COVID-19, мы знаем, что проводится 155 исследований, 7 вышло на третью или вторую стадию. Мы ожидаем ее как можно скорее, но понимаем, что серийное производство и массовое поступление состоится не раньше весны 2021", - сообщил он в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

Главный санврач добавил, что на данный момент все страны объединяются, чтобы разработать эффективный препарат. По его словам, Украина готова присоединиться к этой работе, но по части проведения клинических исследований.

"Вакцина, если появится, все производители заявляют, что готовы отдать формулы и выпустить ее равномерно на территории других стран", – отметил Ляшко.

Ранее сообщалось, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса.

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Впрочем, недавно глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил: нет никакой гарантии, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19. Тем не менее ВОЗ уже знает, кто получит первые вакцины, в случае если они будут разработаны.

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